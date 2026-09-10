UGT critica a Salud por no responder a la petición de información sobre "desigualdades salariales" en el SCS

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SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de la Federación UGT Servicios Públicos de Cantabria ha criticado al Gobierno regional por no responder aún a la petición de información sobre retribuciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que hizo el Parlamento autonómico el pasado mayo, tras reiterar la reivindicación del sindicato de una mesa de negociación "para resolver desigualdades entre categorías inaceptables".

El secretario de UGT Sanidad, Fernando Carmona, ha indicado en un comunicado que la solicitud se cursó en la Cámara el día 4 de ese mes y que el plazo de respuesta venció el 5 de junio. Por eso, en el sindicato no entienden que no se faciliten los datos "si no hay nada que ocultar", salvo que ni siquiera el propio Ejecutivo "sepa realmente cuánto está cobrando cada profesional", lo que a juicio de la organización "sería aún peor".

"Para UGT es importante esta información porque reafirma nuestra reiterada reclamación de una mesa de negociación de retribuciones y otra de cargas de trabajo en la sanidad pública de Cantabria", señala Carmona, para indicar que vienen "detectando claras desigualdades salariales entre categorías que son inaceptables".

El sindicalista apunta que UGT Sanidad no ha firmado "la mayoría" de los últimos grandes acuerdos retributivos "por esas diferencias injustificadas, una desigualdades salariales que no responden a ningún criterio razonable ni entre categorías ni dentro de una misma categoría, como denuncian muchos profesionales".

Por eso, explica, piden "una y otra vez" una mesa negociación de retribuciones que analice de forma "integral" los complementos salariales del personal del SCS y otra de cargas de trabajo y de jornada, porque "también existen considerables desigualdades organizativas entre las categorías profesionales".

DESIGUALDADES EN DISTINTAS Y EN MISMA CATEGORÍA

Carmona puntualiza que esas desigualdades se producen tanto entre categorías profesionales distintas como dentro de una misma categoría o grupo profesional, en función del centro de trabajo o el ámbito asistencial del que se trate, lo que en su opinión, "tampoco es aceptable en la sanidad pública de Cantabria".

En este sentido, aclara que la mesa de retribuciones que solicitan "no cuestiona la necesidad de mejorar las condiciones de ningún colectivo, sino de hacerlo con transparencia, planificación y criterios homogéneos para toda la plantilla del SCS".

Además, cree que la mesa de cargas de trabajo "permitiría sacar a la luz las diferencias en jornadas y cargas de trabajo entre las distintas categorías profesionales, un desequilibrio que hasta ahora solo se ha compensado por la vía económica y que genera igualmente numerosas desigualdades entre profesionales".

Por eso, para UGT ambas mesas son "imprescindibles" para avanzar hacia un modelo retributivo y organizativo "más equitativo" en el SCS. Para finalizar, responsable autonómico de Sanidad de UGT avisa que si la Administración "mantiene su negativa a abrirlas", el sindicato trasladará la situación a los profesionales para que "valoren las acciones que consideren oportunas".