UGT denuncia que centros culturales como el Museo Etnográfico tengan que cerrar algunos días por falta de personal

Archivo - Museo Etnográfico de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria ha denunciado este viernes la "progresiva cesión directa a empresas privadas" y el cierre de centros culturales públicos "por la escasez de personal propio", como ha sucedido recientemente con el Museo Etnográfico de Cantabria.

En un comunicado, el sindicato ha rechazado que un centro público como el Museo Etnográfico, con acceso gratuito que garantiza la accesibilidad al derecho universal a la cultura, tenga que cerrar algunos días e incluso anuncie que esta misma semana, (14, 15 y 16 de abril) lo hará por las tardes "porque no se ha contratado al personal suficiente en una muestra clara de la nula apuesta por lo público y la cultura de este Gobierno de Cantabria".

"Es lamentable esta dejadez que abarca ámbitos prioritarios como Sanidad y Educación y que atenta también contra derechos propios de una sociedad civilizada y en vanguardia", ha opinado el sindicato, que ha censurado que "en Cantabria no cuidamos ni lo que nos puede dar dinero, y cerca de la celebración del 2 de Mayo, la Casa del Héroe Velarde, sede de nuestra historia etnográfica, está con las puertas cerradas".

El sindicato ha reclamado "de una vez por todas, una política de recursos humanos pública necesaria y obligada para corresponder a la riqueza cultural de Cantabria" y ha subrayado que "la responsabilidad del cuidado y la difusión de esa riqueza cultural es únicamente del Gobierno de Cantabria".

También ha afirmado que la falta de personal "es incontestable" y desde el inicio de esta legislatura ha solicitado que se planifique el número de efectivos necesarios de la Administración para atender los recursos culturales de Cantabria.

"Hemos tenido dos reuniones en tres años con la máxima representación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, donde hubo compromiso de que se potenciaría la contratación y la atención de nuestros centros culturales con empleados públicos", ha indicado, lamentando que, sin embargo, "a punto de comenzar el último año de legislatura nada se ha hecho y la privatización silenciosa sigue su curso ya que, ni siquiera se cubren las necesidades laborales con nuestros recursos, no se realizan procesos selectivos hace años y, en la oferta pública de este año tampoco se ha aceptado la propuesta de UGT de incluir plazas de esta categoría profesional".

UGT ha matizado al respecto que en la Administración General del Gobierno de Cantabria no se convocan oposiciones de la categoría de guía cultural desde hace 15 años.

"Podemos hacernos muchas fotos en el futuro Museo de Prehistoria; con la primera piedra, la grúa y el casco pero si no lo dotamos de recursos humanos poca atracción turística va a ser", ha opinado el sindicato, que ha lamentado que "Cantabria desaproveche los recursos culturales como motor económico de un turismo con cada vez más peso en las arcas públicas que generan recursos para la sanidad, la educación o los servicios sociales".