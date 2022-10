UGT denuncia que la estabilización docente "discrimina" a los interinos de Cantabria

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de la Federación UGT-Servicios Públicos ha denunciado hoy que el proceso de estabilización docente discrimina al personal interino que no ha tenido oposiciones en Cantabria desde el año 2012 y que, por ello, no tendrá opciones a mejorar su valoración de méritos porque "es imposible que una norma valore algo que no ha existido".

Según el sindicato, tal y como está planteado el proceso de estabilización docente, "va a ser muy complicado llevarlo a la práctica y no deja de ser un agravio comparativo con los interinos de otras comunidades autónomas".

En rueda de prensa, la secretaria de Enseñanza de UGT, Cristina Otero, ha criticado que el proceso de estabilización docente "ha tenido una falta de transparencia absoluta" y genera situaciones "tan injustas" como que muchos interinos de Cantabria no puedan acceder a incrementar en un máximo de 2,5 puntos su valoración por méritos de cada oposición aprobada porque, "simplemente, no han tenido oposiciones en Cantabria".

UGT ya ha solicitado a la Consejería Educación información detallada de todas las especialidades que no han tenido proceso de oposiciones en los últimos años y ha exigido que no se aplique la norma de la valoración de méritos por oposición aprobada en estos casos.

Además, Otero ha recordado que UGT ya ha reclamado participar en la Comisión de Valoración del Concurso de Méritos "de la que no se sabe a día de hoy cómo va a funcionar y quiénes la van a integrar".

La sindicalista ha insistido en que todo el proceso de estabilización docente en Cantabria "ha sido totalmente opaco y ha generado todo un desaguisado difícil de resolver" del que en su opinión es responsable el director general de Personal Docente y Ordenación Académica, Francisco Javier Gutiérrez, "por mucho que éste traslade la responsabilidad de sus decisiones a los sindicatos con una sarta de falsedades".

En este sentido, UGT ha vuelto a solicitar la dimisión o destitución de Gutiérrez.

DESACUERDO DESDE EL PRINCIPIO

Otero ha recordado que UGT ha mostrado su desacuerdo con el proceso de estabilización "desde el principio", desde que se sacaron las 886 plazas --210 de oposición y 676 mediante el concurso de méritos--, y se eliminaron "por mero capricho" las perfiladas, es decir, aquellas con competencias extra al margen de su especialidad.

Además, en el sindicato "no nos cuadraban los números de plazas en su momento y nos siguen sin cuadrar porque faltarían 563 para llegar al objetivo de reducir la temporalidad al 8%".

Por su parte, el docente interino afiliado al sindicato, Iván Gómez, ha afirmado que "los interinos no nos hemos enterado porque todo ha sido muy opaco y, de hecho, a día de hoy hay especialidades que no sabemos si van a tener o no prueba práctica".

"Es un proceso que no ha mirado por los intereses del personal docente interino de Cantabria y, por desgracia, muchos van a quedarse sin trabajo", ha advertido Gómez, que ha señalado que puede darse el caso de que un interino de fuera de Cantabria pueda lograr una plaza en la comunidad autónoma sin tener apenas experiencia educativa en su especialidad "por una baremación de méritos que se lo permita".

Además, ha incidido en que hay comunidades autónomas que "para evitar perjudicar al personal interino de su territorio" han sacado un mínimo de plazas de méritos para evitar el efecto llamada, destinando la mayor parte a oposiciones.