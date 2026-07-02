UGT destaca que Cantabria registra el menor descenso del paro de los últimos 18 años en un mes de junio

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SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha considerado que "no es una sorpresa" que el desempleo descienda en junio en Cantabria (-2,45%) por el inicio del verano y principalmente en el sector servicios, aunque el mes pasado "lo ha hecho en su menor nivel de los últimos 18 años y gracias a una contratación predominantemente temporal", ha precisado.

En un comunicado, Carmona ha incidido en que Cantabria es la tercera autonomía con mayor descenso del paro en junio respecto a mayo, pero "muy por debajo de los años anteriores". En este sentido, ha subrayado que el de este año es "el menor descenso del paro en un mes de junio en Cantabria desde 2008" y en unas fechas donde hasta hace dos años disminuía entre 1.000 y 2.000 personas desempleadas y ahora lo hace en menos de 700.

El secretario general de UGT en Cantabria ha expuesto que se sigue creando empleo y la comunidad está "en máximos históricos" de afiliaciones a la Seguridad Social, con más de 242.000 personas, pero el mercado laboral regional "se desacelera y sigue estando a la cola del país en cantidad y calidad del empleo".

En este sentido, Carmona ha indicado que, como suele ocurrir en junio, las afiliaciones a la Seguridad Social en Cantabria crecieron más que la media nacional pero ha advertido que cuando pase el verano "será todo lo contrario y, además, en lo que va de año el empleo en Cantabria sigue aumentando la mitad que en el resto del país".

Respecto a la contratación, en junio se registró en Cantabria un "notable" incremento de más de 5.800 contratos de trabajo con un aumento de los indefinidos, pero un 70% fueron temporales (4.121 de 5.869 más) y únicamente un 28,8% fueron indefinidos, 14 puntos menos que en España (42,8%).

"Nos mantenemos como la cuarta autonomía con menor contratación indefinida y seguimos sin superar el 30% en los seis primeros meses del año (28,8%), cuando en España están ya cerca del 43%", ha indicado el sindicalista.

El secretario general de UGT en Cantabria ha avisado que esta menor cantidad y calidad del empleo repercute en los desempleados que tienen cobertura o perciben alguna prestación, cuya tasa "ha mejorado y está en máximos históricos gracias, sobre todo, a la reforma del subsidio por desempleo".

De todos modos, ha puesto de relieve que Cantabria tiene la tercera tasa de cobertura por desempleo más baja del país y seis puntos menor que la media española (71,5 por 78%) y un 35% de personas desempleadas que no perciben ningún tipo de prestación, ni contributiva ni asistencial, lo que implica uno de los mayores porcentajes del país y siete puntos más que en España (27%).

El secretario general de UGT en Cantabria ha insistido en que "no es nuevo que reivindiquemos un cambio de modelo productivo cada vez más necesario, en el que se potencien sectores con valor añadido, se equilibren más todos los sectores de actividad económica y se limite la dependencia que hay al sector servicios".

"De lo contrario, Cantabria crecerá menos en cantidad y calidad del empleo que el resto de España y según la época del año que se trate", ha alertado Carmona.