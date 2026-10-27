UGT: "La estacionalidad vuelve a dejar en verano más empleo pero también más paro"

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SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT cree que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre conocidos este martes vuelven a mostrar los efectos de una estacionalidad que vuelve a dejar en verano en Cantabria más empleo, con 3.700 personas ocupadas más, pero también más paro, hasta alcanzar las 22.300 personas desempleadas, un millar más que el trimestre anterior y la mayor cifra de los últimos cuatro años.

El secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Valentín Fernández, ha resaltado que tanto el empleo como el paro en la comunidad en este periodo creció por encima de la media nacional.

En el lado del empleo, ha destacado que las 272.000 personas ocupadas es la mayor cifra registrada hasta ahora en estas fechas.

"Una vez más, el mercado laboral se mueve en función de una u otra época del año y de sectores de actividad económica muy concretos", ha señalado Fernández.

En este sentido, ha apuntado que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en este tercer trimestre hay un "brusco" descenso del empleo en la educación en esas fechas.

Además, el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria ha agregado que, al margen de la cantidad, Cantabria sigue teniendo "un problema con la calidad de ese empleo", algo que también se aprecia en los datos del tercer trimestre, en el que ha habido un "significativo recorte de los indefinidos y un notable aumento de los temporales".

"En este tercer trimestre del año se ha registrado una caída de más de un 1 por ciento y de 2.000 personas ocupadas con un contrato indefinido en comparación al trimestre anterior que viene acompañado de un incremento del temporal de un 20% (+6.700)", ha detallado.

Como punto "positivo", ha resaltado que el empleo a jornada completa creció casi un 3% (+6.200 ocupados), algo que --dice-- no sucedió el año pasado en estas fechas, y sigue con una tasa por encima del 88% de todo el empleo en la región.