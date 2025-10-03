UGT exige un convenio colectivo único y propio para las técnicos superiores de Educación Infantil

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido este viernes un convenio colectivo único y propio para las técnicos superiores de Educación Infantil.

En un comunicado, el sindicato ha afirmado que su "principal reivindicación y objetivo" es la firma de un convenio colectivo "único y propio" de las Técnicos Superiores de Educación Infantil (TSEI) de la Sociedad Regional de Educación de Cantabria y sustituir un convenio actual "obsoleto", con una aplicación de su ámbito de funcionamiento "incorrecto" y con unas tablas salariales "atrasadas".

El Sector de Enseñanza de UGT se ha pronunciado así en respuesta a las críticas del sindicato STEC sobre un acuerdo salarial "pendiente de firma" de las TSEI de la Sociedad Regional de Educación, con el que "se pretende mejorar las condiciones de trabajo de un colectivo profesional".

En opinión de UGT-Enseñanza en Cantabria "estas mejoras salariales se puede compatibilizar con un trabajo serio y exhaustivo para elaborar un nuevo convenio colectivo con mejores condiciones retributivas y laborales, así como un ámbito de aplicación donde puedan materializarse".

De hecho, ha indicado que la Sociedad Regional de Educación es la única empresa del Gobierno de Cantabria que no posee un convenio propio, a diferencia de otras como CANTUR o MARE, por lo que UGT ha reclamado al director de esta empresa pública "la creación de un grupo de trabajo que se encargue de la elaboración de un convenio propio en un horizonte temporal próximo, mientras se aplican mejoras a las condiciones retributivas de estas profesionales".

De todos modos, UGT se "sorprende" que STEC "hable de un convenio colectivo propio para las TSEI cuando desde nuestra entrada en mayo en el comité de empresa, tras la elecciones sindicales, estamos proponiéndolo o bien aplicar la alternativa del convenio del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria y parece que ahora este sindicato se suma a esta misma reivindicación".

Además, UGT ha indicado que se trata de una demanda que ya ha hecho llegar al consejero de Educación, Sergio Silva, durante el pasado pleno del Consejo Escolar de Cantabria.

En este sentido, el sindicato ha solicitado a Silva que "esté a la altura" para solucionar los problemas de los TSEI, que actualmente tienen diferentes situaciones administrativas, por cuanto unas dependen de la Sociedad Regional de Educación, otras están contratadas por los ayuntamientos y otras trabajan por medio de empresas privadas subcontratadas a ayuntamientos.

"Esta diversidad de situaciones laborales se debe fusionar en un convenio propio que supondría el salto a la Sociedad Regional de Educación de todas las trabajadoras con diversas modalidades de contratos y homogeneizar sus condiciones salariales y laborales acordes a la formación que poseen (técnico/a de Grado Superior en Educación Infantil, ciclo formativo de la familia profesional de Servicios a la Comunidad)", considera UGT-Enseñanza.

El sindicato reitera que por este motivo exige "ya" la implantación del Grupo B en el Gobierno de Cantabria, como se ha hecho prácticamente en todas las comunidades autónomas, porque así las TSEI podrían acceder a un puesto de trabajo acorde a su titulación, "sin verse condenadas a acceder a las plazas del grupo C, en las que se exige menor titulación".

Finalmente, UGT-Enseñanza subraya que el acuerdo retributivo aún no se ha firmado y que está "analizando algunos puntos", entre ellos, la inclusión en la prestación del complemento de asistencia por asistencia de las bajas de maternidad, sobre todo en un colectivo que está en su mayoría feminizado.