UGT exige proteger a la infancia desde lo público y rechaza "las actitudes xenófobas" por el piso tutelado de Cartes

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación UGT-Servicios Públicos de Cantabria ha rechazado este miércoles "las actitudes racistas, xenófobas y de estigmatización" que, a su juicio, se están generando en el municipio de Cartes ante la apertura de un piso tutelado para menores extranjeros.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que "estos niños, niñas y adolescentes son, ante todo, personas menores de edad bajo la tutela de la Administración pública y su protección es una obligación legal y ética de los poderes públicos, tal y como establece la Convención sobre los Derechos de la Infancia y la legislación vigente".

"No se puede señalar ni discriminar a nadie por su origen y mucho menos a personas menores de edad, que sufren una alta vulnerabilidad", ha argumentado UGT-Servicios Públicos, que considera que "las manifestaciones de rechazo social no solo vulneran los derechos fundamentales de estas personas menores de edad, sino que también evidencian la falta de políticas públicas sólidas de protección a la infancia y de sensibilización social, generando alarma y fractura en la convivencia".

UGT Servicios Públicos ha subrayado que viene denunciando desde hace tiempo "las graves deficiencias estructurales" del sistema público de atención a la infancia y adolescencia en Cantabria, que afectan "a todas las personas menores tuteladas", incluyendo a las de origen extranjero.

El sindicato ha denunciado "la insuficiencia de recursos y plazas públicas, que impide una atención adecuada y continuada", además de la "falta de espacios públicos suficientes, el déficit crónico de personal como consecuencia del cierre o agotamiento de las bolsas de trabajo, la ausencia de bolsas abiertas y permanentes y la falta de planificación".

Para UGT Servicios Públicos, "hay una necesidad urgente de ampliar plantillas, crear más plazas y abrir nuevos centros públicos, con profesionales cualificados y condiciones laborales dignas".

"La sobrecarga de los servicios públicos y la precariedad de los recursos no solo perjudican a las y los profesionales, sino que ponen en riesgo la calidad de la atención y la protección efectiva de esta población infantil y adolescente", añade la federación ugetista.

Por ello UGT Servicios Públicos exige al Gobierno de Cantabria el refuerzo inmediato de los recursos públicos de protección a la infancia, con financiación "suficiente y estable"; la apertura de bolsas de trabajo permanentes, el aumento de plazas estructurales y la dotación de personal acorde "a las necesidades reales".

Además el sindicato reclama la planificación y creación de nuevos centros públicos, "garantizando que la atención a las personas menores se realice desde lo público y en lo público".

El sindicato también considera indispensable el impulso de políticas de sensibilización social que fomenten la convivencia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.

"Proteger a la infancia no es una opción ni una cuestión ideológica: es una responsabilidad pública irrenunciable y Cantabria debe reforzar sus servicios públicos y situar los derechos de las personas menores de edad en el centro de sus políticas públicas", concluye el comunicado de UGT Servicios Públicos, que da la bienvenida "a los que han llegado y los que llegarán para hacer juntos una Cantabria plural, inclusiva y sobre todo, humana".