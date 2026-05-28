UGT exige el traslado de la plantilla de la Residencia reubicaba en Lagunilla por "condiciones insalubres"

Archivo - Edificio Lagunilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado este jueves las "condiciones insalubres" del sótano del edificio Lagunilla donde se reubicó recientemente a 11 trabajadores del servicio informático de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria y ha exigido su traslado.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que estas 11 personas "llevan semanas en el sótano" y que una inspección del propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SCS en abril "ya acreditó en un informe que las condiciones del sótano son contrarias a la normativa legal".

"El resultado de la inspección, que solicitaron los propios trabajadores desde su primer día de trabajo, es de por sí contundente porque detectó niveles de humedad por encima del 71% y del límite legal que han llegado al 75 y el 80% en otras mediciones; riesgo de gas radioactivo radón que se suele acumular en los sótanos y plantas bajas y es una de las primeras causas de cáncer de pulmón; o conductos y rejillas con mucho polvo acumulado", ha explicado el secretario de UGT-Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona.

A ello se une, según el sindicato, falta de iluminación natural, escasa ventilación, espacio insuficiente para toda la plantilla, la existencia de un despacho sin ventanas "y ahora hasta la aparición de insectos".

Además, UGT ha censurado que "todas las medidas correctoras del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Cántabro de salud tienen tres meses de plazo de aplicación y después de tres semanas nada se ha hecho al respecto".

"Varios trabajadores tienen desde su traslado al edificio Lagunilla síntomas de dolor de garganta, picor en los ojos, afonía y tos, entre ellos personas con asma y alergias; y, además, ya hay dos trabajadoras que han acudido a la mutua por problemas de salud y se encuentran actualmente de baja laboral", ha subrayado.

Carmona ha enfatizado que la Administración "tiene en sus manos un documento propio que certifica el incumplimiento y obliga a actuar, mientras 11 personas siguen en ese sótano, con dos compañeras de baja laboral; lo que no es un problema de recursos, más bien de una decisión que no puede demorarse más".

A su juicio, esta situación es "más inaceptable todavía" teniendo en cuenta que en la reubicación de este personal "hubo tiempo suficiente para haberse planificado en espacios seguros y dignos".

Por todo ello, ha exigido "el traslado inmediato de estos trabajadores, el cumplimiento de las medidas del informe de prevención, la desinsectación del local y el reconocimiento de la relación entre las condiciones del sótano y las bajas laborales de las trabajadoras afectadas".