UGT y Héroes de la República ofrecen una charla para restaurar el trilito a 'Los muertos por la libertad' de Ciriego

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT y la asociación Héroes de la República han organizado este martes 20 de enero una charla sobre la Memoria Democrática en Cantabria, un acto destinado a reparar el deteriorado trilito a 'Los muertos por la libertad' en memoria de las personas represaliadas por el franquismo en el cementerio santanderino de Ciriego.

"Hoy este trilito memorial está deteriorado, como tantas veces lo ha estado la memoria democrática en nuestro país, y repararlo no es solo una cuestión material: es un acto de justicia, de dignidad y de compromiso con quienes pagaron el precio más alto por defender un futuro mejor", han precisado este lunes en un comunicado los organizadores de una charla que se iniciará a las 18 horas en el Salón de Actos Bruno Alonso en la sede de UGT en Santander.

UGT y Héroes de la República agregan que "en Cantabria hubo mujeres y hombres que fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y arrojados al silencio por defender la libertad, la justicia social y la democracia; sus nombres y sus vidas no pueden seguir enterrados bajo el abandono ni el olvido".

En este sentido, la charla servirá para hacer un recorrido por la memoria democrática en Cantabria, de exhumaciones y fosas comunes en Ciriego, "de justicia reparadora". Según han explicado los organizadores, será un encuentro para conocer los proyectos pasados, presentes y futuros de Héroes de la República y, sobre todo, "para escuchar a las familias de represaliados y represaliadas".

Para UGT de Cantabria y Héroes de la República "la memoria no es pasado: es presente y es futuro porque honrar a quienes lucharon es una responsabilidad colectiva".