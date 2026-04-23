UGT homenajea mañana a sus delegados de prevención en una jornada sobre salud laboral en el embarazo y la lactancia

Cartel - UGT

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT-Salud Laboral rendirá homenaje este viernes 24 de abril a medio centenar de sus delegados de prevención de riesgos laborales en Cantabria, en una jornada técnica dedicada la salud laboral en las situaciones de embarazo y lactancia, con la que el sindicato conmemora este año el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El foro técnico de UGT se celebrará en el Hotel Santemar de Santander y será inaugurado a las 9.30 horas por el director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Jaime Alonso; y el secretario ejecutivo del sindicato en Cantabria, Valentín Fernández.

La jornada se distribuirá en dos mesas redondas antes del acto de homenaje a la labor de los delegados de prevención que el sindicato realiza por quinto año consecutivo y que está programado a las 12.30 horas, justo antes de la clausura a cargo del secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona.

La primera mesa redonda comenzará a las 10 horas y estará dedicada al análisis de la situación actual de la prevención de riesgos laborales en Cantabria. Contará con la participación de Ana María González, directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST); Amparo Vélez, jefa de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud del ICASST; y Javier Redondo, coordinador de Mutuas de la secretaría confederal de UGT.

A las 11.30 horas comenzará la segunda mesa redonda de la jornada sobre la prevención de riesgos laborales en el embarazo y la lactancia, con las intervenciones de Óscar García, director territorial de la empresa de prevención de riesgos laborales Laboral Group; y de Eva María González, directora de Centros Asistenciales de Santander y Reinosa de Mutua Asepeyo.