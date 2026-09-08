UGT inicia asambleas en el sector de la dependencia previas a una concentración en el Parlamento el día 21

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SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación UGT Servicios Públicos ha convocado cuatro asambleas informativas en el sector de la atención a la dependencia, que precederán a una concentración de protesta frente al Parlamento de Cantabria el próximo 21 de septiembre --cuando comienza el nuevo periodo de sesiones--, a las 16 horas, para exigir mejores condiciones laborales y salariales en un nuevo convenio colectivo autonómico.

Las asambleas tendrán lugar en sus sedes de Santander (8 de septiembre), Torrelavega (9 de septiembre), Reinosa (10 de septiembre) y Laredo (16 de septiembre), todas ellas a partir de las 17 horas.

En un comunicado, la secretaria de Dependencia de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Gema Fernández, ha explicado que en las asambleas se informará de las actuaciones que viene realizando el sindicato desde el pasado marzo, con reuniones con distintas patronales y diferentes grupos parlamentarios, con el fin de "lograr mejorar las condiciones laborales y económicas y garantizar el futuro de este sector".

En concreto, el sindicato ha trasladado a los grupos parlamentarios "la grave situación" que atraviesa el sector de la dependencia y la necesidad de modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria para "respaldar el futuro de un convenio colectivo autonómico".

"Es hora de dignificar a los trabajadores y trabajadoras que sostienen el sector de la dependencia porque, si se mantienen las condiciones laborales y salariales actuales, se quedará sin profesionales y las personas usuarias desatendidas", ha sostenido la responsable autonómica de UGT en la Dependencia, sector que emplea en Cantabria a algo más de 10.000 asalariados (10.280), un 85% de ellos mujeres (8.672).

La sindicalista ha enfatizado que el sector de la dependencia "no puede seguir sosteniéndose gracias a la vocación de sus profesionales como viene ocurriendo desde hace años porque cuando estás perdiendo dinero por ir a trabajar no hay vocación que lo resista".

Por ello, UGT considera "imprescindible" que la clase política "dé un paso adelante" y modifique la normativa para posibilitar la negociación del futuro convenio autonómico porque, sin ese respaldo político y normativo, cree que "será muy difícil" convocar oficialmente la mesa de negociación y "el sector continuará en una situación que roza lo trágico, tanto para las trabajadoras y trabajadores como para las personas usuarias".