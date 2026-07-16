UGT muestra su preocupación por "cambios estructurales" en los Cursos de Verano y la UIMP lo niega

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SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha mostrado su "preocupación e incertidumbre" sobre el futuro del personal y de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ante la intención del organismo universitario de "impulsar cambios estructurales".

Sin embargo, la institución académica lo ha desmentido categóricamente y ha asegurado que "no va a haber ningún cambio en los Cursos de Verano, tal y como los conocemos actualmente".

Así lo han trasladado ambas partes tras una reunión de la comisión paritaria del convenio colectivo de la UIMP, en la que, según ha indicado el sindicato en nota de prensa, la Gerencia informó de "la futura implantación de nuevos servicios --de los que "informará a partir del próximo mes de septiembre-- porque otras universidades ya realizan cursos de verano con éxito, por lo que hay que buscar otras opciones".

Sin embargo, en declaraciones a esta agencia, fuentes de la UIMP han destacado que los Cursos de Verano son una "seña emblemática" de la universidad y han aseverado que "no va a haber cambios".

UGT ha criticado que "se tira la piedra y se esconde la mano" porque "anuncia los cambios estructurales, pero la Gerencia de la UIMP mantiene una actitud evasiva y una opacidad absoluta sobre cuál será el futuro del personal y de los cursos de verano en Santander".

"Esta actitud evasiva y las insinuaciones de la Gerencia durante la reunión han encendido las alarmas", ha señalado UGT, que ha advertido que "esta falta de claridad cuestiona si estas nuevas alternativas serán complementarias o si se plantea el fin del modelo tradicional de los emblemáticos cursos de verano".

Al hilo, el sindicato ha recordado que la UIMP es uno de los pocos organismos de la Administración General del Estado (AGE) que cuenta con convenio colectivo propio, en el que el personal laboral representa el 57% de la plantilla. Y ha indicado que, ante la insistencia de UGT para convocar las plazas de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2024, "el gerente insistió en que la plantilla debería estructurarse como personal funcionario en función de sus tareas".

Sin embargo, UGT ha declarado que, al abordar vías como la funcionarización o el traspaso al Convenio Único, "la Gerencia mencionó explícitamente el caso del buque de investigación del CSIC como ejemplo de personal de la AGE con convenio propio, sin ofrecer mayor explicación".

En este sentido, el sindicato entiende que se refería "al buque García del Cid, que terminó en el desguace y con sus trabajadores despedidos por el CSIC, organismo del que procede el actual gerente de la UIMP".

UGT también solicitó en la reunión el cumplimiento de la nueva normativa legal sobre la jubilación parcial anticipada del personal laboral en las administraciones públicas, aunque la respuesta de la dirección "se limitó a señalar que las solicitudes se estudiarán únicamente a medida que vayan registrándose, dilatando la aplicación de la norma".

A la "opacidad de sus declaraciones", se suman otras realizadas durante la reunión por el propio gerente --según la organización sindical-- como la de "he venido a hacer mi trabajo" o "si me tienen que destituir, que lo hagan"; comentarios que, para UGT, "no hacen sino incrementar la desconfianza e inestabilidad en el colectivo de trabajadores".

Por último, ha denunciado que, "por primera vez" y, a pesar de haberse solicitado formalmente hace dos meses, el rector de la UIMP, Ángel Pelayo, todavía no se ha reunido con los representantes del personal, lo que a su juicio "evidencia un deterioro inédito en los canales de diálogo social de la universidad".