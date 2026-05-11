UGT protesta ante la sede de CEOE-Cepyme para que se excluya a Cantabria del convenio de textil

Concentración de UGT en rechazo al convenio estatal del comercio textil ante la sede de CEOE-Cepyme - UGT

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha trasladado este lunes sus protestas a la sede de CEOE-Cepyme para mostrar una vez más su rechazo al convenio estatal de las grandes marcas del comercio textil ARTE (Asociación Retail Textil España) y reivindicar que se excluya a Cantabria de él.

"Exigimos que se saque a Cantabria del convenio de ARTE, como se ha hecho en el País Vasco, porque no queremos que un convenio nuestro que hemos peleado y luchado acabe en una mesa de negociación", ha resumido la portavoz de UGT en el sector, Sara Martínez, en la concentración celebrada ante las instalaciones de la patronal en Santander, que sucede a las dos huelgas generales en el comercio textil y del calzado convocadas por el sindicato en Cantabria el 19 de abril y el 2 de mayo.

La sindicalista ha asegurado que con el convenio de ARTE "se pierde de todo". Entre otras cuestiones, "se pierden" categorías profesionales como la de dependienta mayor, salario y pluses como los de actividad, de escaparates o el de idiomas. Además, el trabajo los sábados por la tarde, los domingos y los festivos "pasa a ser obligatorio y compensado con un precio irrisorio".

Para Martínez, el convenio de ARTE "es un retroceso de muchos años" y, además, ha advertido que "no se puede decir que mantendrá y respetará las mejores condiciones salariales y laborales del convenio de Cantabria" porque "no es así".

De hecho, según la portavoz de UGT en el sector del comercio textil de Cantabria, "ya hay un compromiso de sus firmantes de que los convenio territoriales como el nuestro dejarán de negociarse y firmarse".

"No nos queda otra que seguir en las calles, luchando por lo nuestro y por lo que tanto nos ha costado conseguir", ha sentenciado la sindicalista, que ya ha avanzado que "habrá más huelgas y movilizaciones" en el comercio textil y del calzado, también "ámbito estatal".

Asimismo, ha informado de que UGT se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios de Cantabria para analizar la situación actual y "para que se comprometan con los intereses y los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores".

En este sentido, el sindicato se reunirá este lunes con el Grupo Parlamentario Socialista, mañana martes con el Regionalista --con el que ya ha tenido contacto-- y está a la espera de fecha para el encuentro con el Grupo Popular.