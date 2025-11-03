UGT rechaza las aperturas comerciales en domingos y festivos en 2026 que "imposibilitan" conciliar a 27.000 trabajadores

Archivo - Foto de archivo de tienda de ropa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha expresado su rechazo al calendario de apertura comerciales en domingos y festivos de 2026 propuesto por el Gobierno autonómico (PP) porque "vuelve a imposibilitar un año más la conciliación de la vida laboral y personal de más de 27.000 trabajadores del sector".

Y es que el sindicato "se opondrá siempre" a unas aperturas de los comercios en domingos y festivos que se añaden a las ya establecidas en los municipios de gran afluencia turística porque, "simplemente, convierten a todas las personas trabajadoras del sector en víctimas de intereses empresariales muy concretos".

UGT rechaza este calendario tanto por su contenido como por "las formas" en las que se plantea "de manera unilateral, sin consultar a los agentes sociales" por parte del Ejecutivo.

Y es que, aunque "no es oficial" y no se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha reconocido que "no suele cambiar".

Además, desde el sector de comercio de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT han defendido que, tanto si se lleva a cabo esta propuesta o una similar, está "más que demostrado que el calendario de domingos y festivos comerciales no aumenta las ventas ni crea empleo en el comercio de Cantabria" y sí "impide" al trabajador disfrutar de un puente, como el de Semana Santa.

"No es aceptable que los trabajadores del comercio de Cantabria no puedan disfrutar de los domingos y festivos como los demás", ha censurado.

Además, ha añadido que el del comercio ya es un sector "con bastante precariedad laboral" y en el que "se está reclamando a muchas empresas que respeten el descanso mínimo semanal".

También ha argumentado que, "si de por sí es rechazable cualquier domingo y festivo comercial, todavía lo es más que se concentren más de uno en un mismo mes", como sucederá en julio, donde hay dos (19 y 26), y en diciembre, donde se fijan hasta tres (días 7, 20 y 27).

"El calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos del Gobierno de Cantabria para 2026 vuelve a dejar sin la mayor parte de las fechas festivas más señaladas a las personas trabajadoras del sector de actividad económica con más empleo en la comunidad autónoma", ha insistiendo en afear el sindicato.

El Gobierno de Cantabria ha incluido en su propuesta de aperturas comerciales en domingos y festivos para el próximo año el 2 de abril, Jueves Santo, y el 12 de octubre, Fiesta Nacional.

Igualmente, la propuesta del Ejecutivo de aperturas al público, con carácter general, incluye el 4 de enero, primer domingo del mes; 19 y 26 de julio, rebajas; el 15 de agosto, sábado, fiesta de la Asunción; 29 de noviembre, con motivo del Black Friday; 7 de diciembre, lunes; y 20 y 27 de diciembre, en campaña de Navidad.

A estas aperturas se suman las de los 24 municipios declarados de Gran Afluencia Turística, que pueden abrir los festivos que estimen, excepto Santander, que lo limita del 15 de julio a final de agosto.