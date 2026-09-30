UGT reclama el derecho "a quedarse" en el mundo rural

Clausura del foro de UGT - UGT

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha reclamado "el derecho a quedarse" en el mundo rural en un foro técnico nacional que ha celebrado en Puente Viesgo desde el pasado lunes, 28 de septiembre, hasta este miércoles.

El responsable confederal de Políticas Territoriales del sindicato, Eduardo Magaldi, ha clausurado esta mañana la cita en la que han participado mas de una treintena de ponentes.

Se han abordado cuestiones relacionadas con el reto demográfico y el desarrollo rural como el empleo y las oportunidades laborales, el envejecimiento y sus cuidados, la vivienda, las políticas y servicios públicos o la movilidad y hasta el cambio climático, ha informado el sindicato.

Magaldi ha reivindicado "el derecho a quedarse" en el entorno rural y ha subrayado que para ello es necesario "poder encontrar un empleo con derechos o emprender o acceder a una vivienda y disponer de servicios públicos que permitan organizar la vida".

Y ha matizado que debe ser una elección "porque el arraigo no se puede legislar, sino que son los servicios y las condiciones materiales de vida las que se deben garantizar con derechos y recursos".

También ha precisado que cada territorio necesita una respuesta distinta en función de sus características y que no se puede "confundir población con necesidades: que haya menos habitantes no significa que resulte más sencillo atenderlos porque la dispersión, las distancias y las dificultades de movilidad pueden exigir más recursos para garantizar el mismo derecho".

En su opinión, el debate sobre la equidad territorial y la segunda Estrategia Nacional "debe traducirse en responsabilidades públicas, financiación y capacidad de ejecución".

Además, ha llamado a reforzar la presencia comarcal del sindicato, facilitar el relevo generacional, compartir las experiencias que funcionan y llevar las necesidades del territorio a la negociación y al diálogo social.

En el foro se ha incidido en un informe elaborado por el sindicato acerca del progesivo envejecimiento de la población de Cantabria, que "cuenta con una edad media de 47 años y superará los 51 en 15 años (2041) según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE)".

POBLACIÓN CONCENTRADA EN POCOS MUNICIPIOS

Asimismo, se ha recalcado la creciente concentración de los habitantes de Cantabria en determinados municipios.

De hecho, según las estadísticas del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) recopiladas por UGT, en Cantabria casi un 30% de los 593.623 habitantes residentes de la región al término de 2025 se concentraba en el municipio de Santander (175.082 habitantes) y otro cerca de un 9% en el de Torrelavega (51.668).

Más de la mitad de toda la población cántabra (54%) reside en estos dos municipios con más población y en los tres siguientes (Castro Urdiales, con 33.392; Camargo, con 30.557; y Piélagos, con 26.869 habitantes).

Otro casi 11% de toda la población residente de Cantabria y más de 61.000 personas (61.832) se distribuye en otros cinco municipios con al menos 10.000 habitantes (Astillero, con 18.445; Santa Cruz de Bezana, 10.881; Los Corrales de Buelna, 10.950; Santoña, 10.881; y Laredo, con 10.675).

En total, un 85% de toda la población de Cantabria reside en los municipios con al menos 3.000 habitantes en su censo, en concreto más de medio millón de personas (504.377).

Por el contrario, menos de un 1% de la población censada por el ICANE (5.419 personas) residía en uno de los 19 municipios con menos de medio millar de habitantes, otro 2,5% (14.814 personas) en los 17 que cuentan con una población total que no supera el millar, menos de un 5% (28.879) en los 18 comprendidos entre los 1.000 y los 2.000 habitantes y menos de un 7% (40.134) en los 16 municipios que tenían al término del año pasado entre 2.000 y 3.000 habitantes.