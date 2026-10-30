UGT reclama enmiendas al presupuesto regional para acercar los salarios de Atención Especializada a los de Primaria

Imagen de la concentración por la equiparación salarial convocada por UGT - UGT

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado este viernes a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas al presupuesto de Cantabria de 2027 con el fin de acercar los salarios de Atención Especializada a los de Primaria.

Esta petición se enmarca dentro de su campaña por la equiparación de los sueldos de los trabajadores de ambas áreas del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Su objetivo es "solventar la brecha salarial que se ha convertido en un abismo", ha indicado el sindicato.

El anuncio lo ha realizado hoy el secretario de UGT Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, en la segunda concentración de la campaña del sindicato por una igualdad salarial en el SCS entre los profesionales de la Atención Especializada y los de Primaria en el Hospital de Valdecilla.

Carmona ha explicado que se solicitará "a todos los actores políticos al menos una partida presupuestaria o un gesto de la Administración de que tiene intención de acometer las medidas para resolver una brecha salarial inasumible en perjuicio de los trabajadores de la Atención Especializada en los centros hospitalarios".

Ha apuntado que la iniciativa '¿Eres trabajador de Primaria o de segunda?', proseguirá, tras las concentraciones celebradas en Sierrallana y Valdecilla, con otra el 6 de noviembre en el Hospital de Laredo y una última el viernes 13 de noviembre en el de Tres Mares.

Y ha añadido que después se decicirá "qué hacer porque UGT tiene claro su apoyo a los profesionales de la Atención Especializada. Si quieren ir más allá, con paros y huelgas, lo apoyaremos", ha puntualizado.

Carmona ha animado a otras organizaciones sindicales a que "se sumen a esta justa reivindicación".

Por otro lado, ha criticado que el sindicato aún espera "que la Consejería de Salud facilite los datos de gasto de personal por categorías, centros de trabajo y tipo de contrato que se solicitaron en el Parlamento de Cantabria el pasado mes de mayo y que nosotros hemos reclamado sin éxito en la mesa sectorial de negociación".

A su juicio, "no quieren aportar los datos de una brecha salarial" porque esta "se ha ido agravando desde el año 2019".

Finalmente, Carmona ha afirmado que "en el último encuadramiento extraordinario del SCS se ha hecho fijos a interinos de larga duración del personal hospitalario y muchos lo han descartado y han preferido contratos de sustitución en Atención Primaria por la gran diferencia que hay en las condiciones de trabajo y, sobre todo, en las retributivas".

En su opinión, el Servicio Cántabro de Salud, no ha conseguido que el personal se haga fijo en los hospitales, y la Administración debería corregirlo porque en verano "los hospitales se quedan con plazas sin cubrir por dificultades de cobertura".