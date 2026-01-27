UGT valora los dato "positivos" de la EPA, pero señala que el crecimiento y la calidad del empleo fueron "menores"

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha valorado este martes como "positiva pero con matices" la última Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2025 que "reafirman que Cantabria lideró el descenso del desempleo el año pasado pero con un crecimiento del empleo menor y de una menor calidad".

"Tenemos la tasa de paro más baja de España, después de descender más de un 17 por ciento el año pasado, pero, una vez más, el crecimiento del empleo estuvo por debajo del resto del país, casi la mitad, y fuimos la cuarta autonomía con menor aumento del que conlleva un contrato indefinido", ha agregado en un comunicado.

Así, ha reiterado que la reducción del paro en Cantabria en ambos sexos y tanto del de larga duración como el de menos de un año "es muy positivo", aunque también la comunidad tiene la cuarta tasa de actividad más baja del país.

El sindicalista ha insistido en que el aumento de ocupados en Cantabria el año pasado fue casi la mitad que el registrado a nivel nacional (1,8 por 2,7%), "en un crecimiento del empleo exclusivo de las mujeres muy positivo y principalmente en el sector servicios porque el masculino disminuyó con más de un millar de empleos menos en la industria y 3.000 menos en los servicios".

Por ello, Carmona ha afirmado que esta última EPA del 2025 "reafirma lo que venimos diciendo desde el inicio del año: tenemos el menor número de personas desempleadas y el mayor de ocupadas desde 2007 porque crece el empleo pero menos y con menor calidad que en el resto del país".

Por último, ha señalado que el modelo productivo de la región, "muy estacional y sobreexpuesto al sector servicios y a un empleo más inestable y temporal", provoca que en 2025 "el número de personas asalariadas cántabras con contrato indefinido creciera la mitad que en España y que los que tenían uno temporal lo hicieran cuatro veces más que la media nacional", ha concluido.