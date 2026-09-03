La UIMP clausura unos cursos de verano "a la altura de su historia de encuentro del conocimiento"

Acto De Clausura Lección De Cierre De Armin Von Bogdandy XXXVI ‘Premio Internacional Menéndez Pelayo’ A José Manuel Sánchez Ron Medalla De Honor UIMP A Félix Lobo F - UIMP

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo, ha clausurado este jueves los cursos de verano, en un acto celebrado en el Hall Real del Palacio de La Magdalena en el que ha asegurado que la institución "ha estado a la altura de su historia de encuentro del conocimiento".

Al término de los cursos, el próximo 11 de septiembre, la UIMP sumará alrededor de 5.000 alumnos en la edición estival de este 2026, la primera con el nuevo equipo y que según ha destacado el rector ha contado con la "importante novedad" de dividir los cursos en tres grandes ejes prioritarios, que "han funcionado muy bien".

Así, Pelayo ha detallado que el primero de ellos ha sido acerca de política, tanto de España como del mundo; el segundo sobre Inteligencia Artificial, ámbito en el que se ha puesto de manifiesto su transversalidad, y el tercero ha tenido que ver con el cambio climático, en el cual se ha hablado sobre la adaptación a este fenómeno o el desarrollo de herramientas para poder combatirlo.

El acto de clausura, que ha estado a cargo del jurista alemán Armin von Bogdandy, ha puesto sobre la mesa la idea de la sociedad europea. Según ha señalado, Europa en su conjunto no forma "un pueblo, una nación o un Estado", pero sí "una sociedad con instituciones publicas". "Los ciudadanos europeos son los que forman una sociedad. Una sociedad es la interacción entre personas, con interdependencia entre ellas en un marco común", ha dicho.

Así, ha destacado que el texto de la corte europea recoge que las sociedades del viejo continente "pueden convivir entre a ellas pese a las nacionalidades". Sin embargo, ha opinado que la disolución de los pueblos sería algo "muy peligroso", pese a que tiene claro que las personas "podrían convivir".

Por otra parte, se ha referido al conflicto entre España e Italia por la crisis de Ceuta, y ha explicado que son dos visiones diferentes de cómo tratar el problema de la inmigración. "Hay gente en Italia que piensa como el Gobierno de España y españoles que defienden la idea de Italia. El concepto cambia por cómo se ven las cosas importantes", ha concluido.

RECONOCIMIENTOS

Además, durante el acto de clausura se han entregado el Premio Internacional Menéndez Pelayo a José Manuel Sánchez Ron, y la medalla de honor de la UIMP a José Félix Lobo. El primero ha recordado en su intervención cómo empezó su historia en la UIMP, ya que en el verano de 1971, cuando acabó la carrera de Física, en la Complutense de Madrid, realizó en la Universidad un curso como alumno y, años después, tuvo "el privilegio" de ser conferenciante.

Al catedrático le honra que la física se haya metido entre los premios internacionales Menéndez Pelayo, aunque lo comprende puesto que, a su juicio, la ciencia no es solo "una de las principales manos que mecen la historia de la humanidad, sino que forma parte fundamental de la cultura, la UIMP ha sido protagonista de ello", ha apostillado. "La ciencia nos libera de mitos que aún oscurece la vida de millones de personas. Polvo de estrella somos y polvo cósmico seremos, pero la ciencia nos da dignidad", ha sentenciado.

Por su parte, Lobo ha agradecido al equipo directivo de la UIMP por otorgarle una medalla que le hace "especial ilusión", porque su relación con la institución es "de las mejores cosas" que le han pasado en la vida.

Además de los premiados, el rector y el encargado del acto de clausura, han participado el secretario general de Universidades, Francisco García, el consejero de Educación y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

FARO DE CONOCIMIENTO.

García ha destacado que el objetivo de la UIMP es hacer de este ente "un faro de conocimiento, un buceador de nuevas ideas y un constructor de consensos". "Tiene que ser un espacio abierto al diálogo. En estos tiempos que corren se necesita razón y ciencia, eso es el sustento de la convivencia y la libertad porque cada día se cuestiona más el derecho internacional", ha matizado.

Y es que, a su juicio, Europa está "siendo escenario de guerras híbridas y polarización", por lo que necesita "reinventarse sin renunciar un minuto al consenso". Así, ha subrayado que la universidad como institución debe desempeñar "un papel protagonista", mientras que la UIMP ha de ser "la universidad de universidades de España".

"Tiene que dar ese salto histórico, porque ha de ser un espacio abierto, plural y libre. Necesitamos más que nunca una universidad que aporte ideas y soluciones a los grandes desafíos de la sociedad contemporánea. La UIMP tiene que estar preparada para ello", ha dicho.

MÁS FINANCIACIÓN Y NEUTRALIDAD POLÍTICA

El consejero de Universidades del Gobierno autonómico ha anunciado que en los próximos presupuestos de la comunidad habrá más dotación económica para la UIMP, que es "estratégica" para Santander, Cantabria y España, y ha conseguido reforzar el sistema educativo. Por eso, apoyar a la institución es apoyar a la región, aunque ha pedido al equipo rectoral que defienda la "neutralidad política de la institución".

Por otra parte, ha destacado que durante los dos meses que han durado los cursos de verano "han pasado muchas cosas", como el eclipse, la España campeona del mundo, o las catástrofes de Venezuela, Colombia o Nepal. Asimismo, ha añadido "la crisis de inmigración y soberanía de Ceuta", ya que así "ha sido declarada".

"Era algo impensable que pasase eso en la Unión Europea hace dos meses", ha señalado Silva, que ha opinado que la respuesta de las instituciones no han sido "suficientes ni razonables".

MÁS ESFUERZO Y NIVEL.

Por último, Gema Igual ha destacado la importancia que tiene la UIMP para la ciudad y, pese a que cree que el nivel de este año "ha sido muy alto", ha pedido "más esfuerzo y nivel" en la próxima edición.

"Hay un equipo cohesionado y habéis tenido éxito en este primer año", ha concluido la alcaldesa de Santander.