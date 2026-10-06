Últimos días para matricularse en la 2ª edición del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego - SODERCAN

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Curso Universitario de Formación Permanente de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents entra en la recta final de su proceso de incorporación de alumnos, que podrán matricularse hasta el 9 de octubre.

Se ofertan 40 plazas y las personas admitidas podrán formalizar su matrícula durante esta semana para participar en una formación especializada que se presentará el próximo martes, 13 de octubre, y que se extenderá hasta el 1 de junio de 2027.

El curso está diseñado para facilitar la conciliación con otras actividades académicas o profesionales. De este modo, las sesiones online se celebrarán en horario de tarde (martes y jueves a partir de las 18 horas) y quedarán grabadas. La formación presencial se concentra en varios fines de semana (viernes por la tarde y sábado) distribuidos a lo largo del programa.

Impulsado por SODERCAN (www.sodercan.es), la Universidad de Cantabria (UC) y PlayStation Talents, este título propio forma parte de la apuesta de la Consejería de Industria por promover nuevos sectores de alto valor añadido vinculados a la economía digital, la innovación y las industrias creativas, favoreciendo la generación de empleo cualificado y la retención de talento en la comunidad autónoma.

El Gobierno ha destacado que la industria del videojuego se ha consolidado en los últimos años como uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento dentro de la economía digital, generando oportunidades profesionales que abarcan perfiles tecnológicos, creativos, empresariales y de comunicación.

En este contexto, Cantabria trabaja para posicionarse como un territorio atractivo para el desarrollo de iniciativas empresariales ligadas a este ámbito, combinando talento, formación especializada y apoyo al emprendimiento innovador.

Por ello, el curso ofrece una formación integral que aborda todos los ámbitos que intervienen en la creación y comercialización de un videojuego, desde el diseño y el desarrollo hasta la producción, el marketing, la gestión empresarial y la publicación de proyectos en el mercado.

La formación culmina con el desarrollo de un proyecto final en equipos multidisciplinares, que reproduce la dinámica de trabajo habitual de la industria profesional.

La iniciativa cuenta con 40 plazas y está dirigida a personas que cumplan los requisitos de acceso a la universidad, incluyendo estudiantes universitarios, titulados y personas procedentes de ciclos formativos, y ofrece una formación especializada para quienes quieran desarrollar su carrera profesional en la industria del videojuego.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA ORIENTADA AL EMPLEO Y AL EMPRENDIMIENTO

Uno de los principales valores diferenciales del programa es su orientación práctica y su conexión directa con la realidad empresarial del sector. El alumnado recibe formación de profesionales en activo y expertos vinculados a algunas de las principales compañías de la industria del videojuego, adquiriendo conocimientos sobre diseño, desarrollo, producción, negocio y comercialización.

La matrícula tiene un coste simbólico de 50 euros, importe subvencionado gracias a la colaboración entre SODERCAN, la Universidad de Cantabria y PlayStation Talents para facilitar el acceso a una formación altamente especializada con un claro enfoque de empleabilidad.

La celebración de esta segunda edición refuerza la estrategia del Gobierno de Cantabria para impulsar competencias digitales avanzadas y apoyar el desarrollo de actividades económicas vinculadas a las tecnologías emergentes y las industrias creativas. A través de iniciativas como este curso, Cantabria busca fortalecer un ecosistema que favorezca la aparición de nuevos proyectos empresariales, la atracción de inversión, la colaboración entre universidad y empresa y la generación de oportunidades profesionales para jóvenes titulados y perfiles tecnológicos.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información académica, requisitos de acceso y proceso de inscripción en la ficha oficial del curso publicada por la Universidad de Cantabria.