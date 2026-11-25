Ultraligera. - MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ultraligera actuará el 20 de agosto de 2027 en la plaza de toros de Santander, dentro de su Lapsus Tour con el que ofrecerá un total de 20 conciertos en 18 ciudades del país.

La banda ha incorporado 17 nuevas ciudades a su recorrido por la geografía española, tras agotar en apenas dos horas las entradas de las dos primeras fechas anunciadas en el Movistar Arena de Madrid y sumar una tercera cita en el mismo recinto, para la que ya quedan las últimas entradas.

El Lapsus Tour 2027 arrancará el 7 de mayo en el Coliseum de A Coruña y recorrerá algunos de los principales recintos del país hasta el 1 de octubre, cuando llegará al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla.

Las entradas estarán a la venta desde el próximo 1 de diciembre, a las 12.00 horas, en feverup.com, ha informado Mouro Producciones en un comunicado.

Precisamente, este viernes, 27 de noviembre, es la fecha en la que sale a la luz este segundo disco 'Lapsus' al completo, del que hasta el momento se conocen seis adelantos: 'Lapsus', 'Cuando todo vaya mal', 'Tu Problema', 'Alguna Película', 'Que le vaya bien' y, el más reciente, 'Mosquito'.

Además, el sábado 28 de noviembre, de 11.00 a 16.00 horas, la banda celebrará una firma de discos en Madrid, en The Music Station (Cuesta de San Vicente, 44), donde los asistentes podrán adquirir el álbum o acudir con su ejemplar previamente comprado.

Ultraligera, compuesta por Gisme (voz), Coque (guitarra), Santi (bajo), Martín (batería) y Mario (como segunda guitarra en los directos) ha sido galardonada, recientemente, como Artista Revelación Rock en la séptima edición de los Premios Odeón, ha tenido dos importantes nominaciones en los Premios de la Academia de la Música: Mejor Nuevo Artista por su álbum debut y Mejor Evento por las '7 Rivieras', y ha recibido tres discos de oro: al álbum 'Pelo de Foca' y a los temas 'La Basura' y 'Matanza en el Hotel' (ambos incluidos en 'Pelo de Foca').