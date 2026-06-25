Unanimidad del Pleno de Torrelavega para instar al Gobierno a acelerar la rehabilitación del Centro de Salud Covadonga

Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado este jueves por unanimidad, en sesión extraordinaria, la moción presentada por el Grupo Socialista para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a agilizar la rehabilitación integral del Centro de Salud Covadonga y a informar de forma detallada sobre el estado de las actuaciones previstas.

El acuerdo aprobado solicita a la Consejería de Salud aprobar y hacer público, en el plazo máximo de 15 días naturales, un cronograma oficial, detallado y actualizado de todas las actuaciones pendientes en el Centro de Salud Covadonga, incluyendo estado administrativo, contratación, inicio de obra, fases de ejecución y fecha prevista de finalización.

También, ejecutar o, en su caso, acreditar documentalmente el estado exacto de las obras de mantenimiento general y refuerzo de cimentación en el plazo máximo de un mes y fijar de manera inmediata la fecha de licitación o reactivación efectiva, en su caso, de la rehabilitación integral del centro.

En este sentido también exige al Gobierno que la rehabilitación integral se afronte con tramitación urgente y que las obras estén iniciadas en un plazo no superior a seis meses salvo causa técnica o legal sobrevenida debidamente justificada y comunicada formalmente al Ayuntamiento y a los representantes vecinales.

Igualmente pide incorporar, en un plazo máximo de 15 días, medidas específicas para garantizar itinerarios accesibles y seguros; y dar traslado de la moción a la Presidencia del Gobierno, Consejería de Salud, Parlamento, Gerencia de Atención Primaria y a la Asociación de Vecinos del Barrio Covadonga, interesando respuesta escrita sobre cada uno de los acuerdos en un plazo máximo de 30 días, entre otras peticiones.

ORDENANZA TARJETAS ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante la sesión también se ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la nueva Ordenanza de creación y reserva de plazas de aparcamiento y de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.

Entre las principales novedades, la ordenanza establece que las plazas reservadas podrán solicitarse por las personas interesadas o crearse de oficio por el Ayuntamiento; fija un plazo máximo de cuatro meses para resolver las solicitudes, y regula de forma más detallada las condiciones de concesión, renovación y uso de las tarjetas, que mantendrán su validez en todo el territorio nacional y en la Unión Europea.

Tras esta aprobación inicial, el texto se someterá a un periodo de información pública de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones.

MOCIONES

En el apartado de mociones, el Pleno ha rechazado propuesta presentada por Vox para la construcción inmediata de una escalera auxiliar de evacuación en el edificio anexo del CEIP Cervantes. Durante el debate se informó de que el Gobierno de Cantabria ya está trabajando de manera prioritaria para dar respuesta a esta demanda de la comunidad educativa y que, tras estudiar tres alternativas, ha determinado que la solución técnica más adecuada será la construcción de dicha escalera.

También fueron rechazadas la moción presentada por el Partido Popular sobre inversiones en el Teatro Municipal Concha Espina y las dos iniciativas registradas por IU-Podemos para reprobar a la concejala de Medio Ambiente, Infraestructura Verde, Festejos e Igualdad, Patricia Portilla (PSOE), y para proteger el suelo rústico de Torrelavega.

En relación a la reprobación de Portilla, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha explicado que la moción responde a "un patrón que se repite una y otra vez", caracterizado por "decidir desde arriba, escuchar poco, asumir pocas responsabilidades y responder a las críticas como si fueran un problema", en alusión directa al PSOE. "Cuando una ciudad como Torrelavega siente que podría estar mejor, no importa de dónde venga esa sensación", añadiendo que "frente a esa realidad solamente hay dos opciones: o resignarse o cambiar".