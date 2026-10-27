UNASPI convoca una tractorada el sábado en Santander y otras ciudades para exigir precios justos y menos burocracia

Cartel - UNASPI

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ha convocado una tractorada este sábado 31 en Santander, y movilizaciones en otras ciudades españolas, para exigir precios justos, competencia leal y menos burocracia, bajo el lema 'Por tu comida, por tu futuro'.

En el caso de la capital cántabra, la protesta, también por los sobrecostes derivados de los conflictos geopolíticos, partirá a las 12.00 horas de la calle Eduardo García del Río y seguirá por la rotonda de La Marga, Marqués de la Hermida, Antonio López y Paseo Pereda. Está previsto que concluya a las 15.00 horas.

Agricultores, ganaderos y pescadores españoles y europeos, junto a autónomos de diferentes sectores, se unirán este sábado para exigir "precios justos, menos burocracia y medidas urgentes que garanticen el futuro del sector primario".

Las movilizaciones, que también se llevarán a cabo en ciudades como Valladolid, Valencia, Zamora o Soria, reclamarán al Gobierno de España y a la Unión Europea medidas urgentes que garanticen la rentabilidad y el futuro del sector primario, con reivindicaciones centradas en la reducción de costes, la competencia leal, una Política Agraria Común (PAC) justa y la defensa de la soberanía alimentaria.

Sus principales reivindicaciones, recogidas en un manifiesto, son cambios estructurales en la política agraria a través de un Pacto de Estado por la supervivencia del sector primario; actuaciones fiscales y abaratamiento en los costes básicos como energía, carburantes, fertilizantes y alimentación animal; competencia leal, exigiendo condiciones equivalentes a los produtos importados, reforzando los controles fronterizos y protegiendo los productos frente a acuerdos comerciales perjudiciales; y menos burocracia y una PAC justa, sin recortes y actualizada al IPC.

En agua e infraestructuras piden inversiones hidráulicas, modernización de regadíos y soluciones eficientes frente a la sequía; en defensa de la ganadería reclaman precios dignos, apoyo a la ganadería extensiva, medidas frente a enfermedades animales y compensaciones justas por las pérdidas sufridas; y en defensa de la pesca, reivindican cuotas y días de pesca justos, revisión de restricciones desproporcionadas, protección de la flota artesanal y de arrastre sostenible.

Protección ante la crisis, con seguros y ayudas eficaces frente a la sequía, temporales, enfermedades, plagas y situaciones extraordinarias; respeto y participación, de forma que ninguna decisión que afecte al campo o al mar se tome sin contar con sus profesionales y evaluar sus consecuencias económicas y sociales completan las demandas recogidas en el manifiesto.

En definitiva, UNASPI reclama a las administraciones "una respuesta inmediata, compromisos por escrito, presupuestos suficientes y calendarios concretos de cumplimiento" de sus peticiones.

"La agricultura, la gandería y la pesca no pueden seguir soportando en solitario el aumento de costes, las exigencias administrativas y las consecuencias de las decisiones adoptadas sin contar con quienes trabajan directamente en estos sectores. Defender el sector primario es defender la alimentación, nuestros pueblos, nuestros puertos y el futuro de España", concluyen.