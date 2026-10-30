UNASPI suspende la tractorada prevista mañana en Santander en señal de duelo por el accidente de Toledo

UNASPI suspende la tractorada prevista este sábado en Santander en señal de duelo por el accidente de Toledo - UNASPI

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ha suspendido la tractorada convocada en Santander para este sábado 30 en señal de duelo por el accidente ferroviario de Toledo.

La concentración para exigir precios justos, competencia leal y menos burocracia, se iba a desarrollar bajo el lema 'Por tu comida, por tu futuro', y estaba previsto que partiera a las 12.00 horas de la calle Eduardo García del Río y seguirá por la rotonda de La Marga, Marqués de la Hermida, Antonio López y Paseo Pereda.

La gricultores, ganaderos y pescadores españoles y europeos, junto a autónomos de diferentes sectores, estaban llamados este sábado a movilizarse en distintas ciudades para exigir "medidas urgentes que garanticen el futuro del sector primario", con reivindicaciones centradas en la reducción de costes, la competencia leal, una Política Agraria Común (PAC) justa y la defensa de la soberanía alimentaria.