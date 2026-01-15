UNEATLANTICO impulsa la formación en agronomía, nutrición y salud en Angola con un encuentro académico internacional

Archivo - Uneatlántico - UNEATLÁNTICO - Archivo

La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) ha organizado para el 22 de enero a las 9.30 horas la conferencia 'Improving nutritionist training impacting people's health in Angola', que se celebrará en el salón de actos de la universidad, en el marco de la reunión de arranque del proyecto europeo MAHINE, orientado al fortalecimiento de la formación, la innovación y la cooperación internacional en los ámbitos de la nutrición, la agronomía y la salud.

El programa provisional de la jornada, en inglés y portugués, incluye una introducción general al proyecto, seguida de una ponencia sobre la formación de nutricionistas mediante el uso de bots, ha informado la institución académica.

A continuación, se abordará la formación agronómica dirigida a nutricionistas y se presentará la experiencia de formación de estos profesionales en Angola.

El encuentro continuará con una reflexión sobre los retos existentes en el sector salud y la formación profesional en el contexto angoleño, para finalizar con una ponencia dedicada al papel de las plantas medicinales en el país africano. La conferencia se emitirá en directo por el canal de YouTube de la universidad.

El proyecto cuenta con la colaboración de un grupo diverso de socios procedentes de España, Italia, Portugal y Angola. Los socios principales incluyen la Universidade Internacional do Cuanza (UNIC) y la Universidade José Eduardo dos Santos (UJES) en Angola; y la Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) en Italia.

Además, MAHINE cuenta con el apoyo de otras instituciones, asociadas al proyecto: la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la ONG Nutrición sin Fronteras (NSF) y el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria (CODUNICAN),en España; la Universidade do Oporto (UPORTO) y la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) en Portugal; AP Hogeschool Antwerpen en Bélgica; y UKAMBA, en Angola.

MAHINE desarrollará nuevas herramientas para mejorar la capacitación práctica de nutricionistas en las instituciones de educación superior en Angola. Con la ayuda de los chatbots, los estudiantes podrán mejorar sus habilidades con la práctica repetida de interacciones con pacientes virtuales, contextualizados en la realidad nutricional en Angola.

El uso de chatbots es solo una parte del proyecto, que cuenta también con la promoción de servicios hacia la comunidad desde las universidades participantes, con la finalidad de participar en mejorar la salud pública de Angola.

Partiendo de la formación en agronomía y utilizando la metodología de 'Aprendizaje-Servicio', se propone que los futuros nutricionistas, junto con sus tutores, diseñen talleres, impartan charlas y desarrollen campañas de comunicación, entre otras acciones posibles, con el objetivo de mejorar la situación nutricional local.