SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) lidera un nuevo proyecto Erasmus+ para mejorar la educación nutricional en Angola.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, mediante el uso de la innovación digital, las técnicas de aprendizaje-servicio y la educación basada en la simulación, el proyecto busca mejorar la formación práctica de los aspirantes a dietistas en Angola.

El proyecto de colaboración internacional 'Simulation based training and digital technologies combined with service-learning approach for experiential and reflective learning in nutrition and dietetic education' (MAHINE) está financiado por el programa Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE).

Coordinado por UNEATLANTICO, el proyecto pretende el aprendizaje experiencial y reflexivo en la educación nutricional y dietética, y une a instituciones de Angola, Italia y España: con la ayuda de ONG y organizaciones sanitarias provinciales de Angola, la iniciativa cuenta con una asociación diversificada que incluye la Universidad Internacional de Cuanza (UNIC), la Universidad José Eduardo dos Santos (UJES) de Angola y la Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) de Italia.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Angola en España, aborda cuestiones importantes a las que se enfrentan actualmente los sectores de la salud y la educación en el país africano. Entre ellas figuran las elevadas tasas de inseguridad alimentaria, la falta de nutricionistas cualificados y las escasas oportunidades de los estudiantes de dietética y nutrición para adquirir experiencia práctica.

Mediante la creación de un enfoque de formación innovador y basado en la experiencia que complementa los objetivos nacionales de desarrollo y las agendas de la Unión Europea en materia de salud y educación, MAHINE pretende dar respuesta a estas demandas.

La creación de una infraestructura de aprendizaje digital, que incluye casos prácticos multimedia, un laboratorio virtual con pacientes virtuales asistidos por IA y herramientas para la autorreflexión de los estudiantes, es el núcleo del proyecto MAHINE.

Al mismo tiempo, se desarrollará una plataforma de aprendizaje-servicio para ayudar a los estudiantes a interactuar con las comunidades locales, ofreciendo instrucción nutricional práctica y animando a las instituciones de educación superior a ser socialmente responsables.

Los profesores angoleños recibirán formación para apoyar esta estrategia integrada, que se pondrá a prueba con estudiantes de la UNIC y la UJES.

La larga dedicación de UNEATLANTICO a la cooperación global, la educación digital y la salud pública se refleja en MAHINE, que pretende crear un paradigma escalable y sostenible para la formación de nutricionistas que pueda ser adoptado por las universidades de toda Angola y posiblemente ampliado a otras regiones, fomentando una colaboración más estrecha entre las escuelas europeas y africanas.

Al apoyar la educación equitativa, el desarrollo humano y la transformación digital en el África subsahariana, este proyecto también respalda el objetivo estratégico del programa Erasmus+. Permite la ampliación y la reutilización de recursos de aprendizaje digital eficaces, basándose en los resultados de iniciativas anteriores coordinadas por UNEATLANTICO, como CLINICALSIM y E+DIETing_LAB.

El equipo del proyecto espera la participación de la comunidad universitaria durante los próximos tres años y lograr un impacto significativo en la educación sanitaria en Angola para la mejora de la salud de las personas.