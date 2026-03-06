Unicaja y ASAJA Cantabria colaboran para facilitar la gestión de la PAC y los anticipos de las ayudas

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de ASAJA Cantabria, Manuel Herrero - UNICAJA

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y ASAJA Cantabria colaboran nuevamente en la campaña de la Política Agraria Común (PAC) para facilitar las gestiones de la solicitud a los ganaderos y agricultores cántabros, además de ofrecerles anticipos de estas ayudas y condiciones especiales en los productos y servicios de Unicaja.

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de ASAJA Cantabria, Manuel Herrero, han firmado el acuerdo por el que los asociados a esta organización podrán contar con todos sus medios y personal técnico para formalizar su solicitud y resolver cualquier duda, además de acceder, a través de Unicaja, al anticipo de la subvención, así como a otras ventajas financieras, ha informado la entidad financiera.

En este sentido, Unicaja ha habilitado una línea de préstamos preconcedidos, que asciende a 1.000 millones de euros para este ejercicio, destinada a la campaña de la PAC y a cultivos intensivos, con la ventaja de poder disponer, de forma rápida y ágil, de los importes con los que sufragar gastos habituales y asegurar el funcionamiento diario de sus explotaciones.

"Conscientes de la importancia del sector en la economía y sociedad de Cantabria, el objetivo es ofrecerles las opciones para seguir innovando, evolucionando y, en definitiva, aumentando su competitividad en el mercado", ha señalado.

La colaboración de Unicaja con organizaciones como ASAJA Cantabria permite conocer de primera mano las necesidades de ganaderos y agricultores para ofrecerles las mejores soluciones y las herramientas financieras más adecuadas para sacar el mayor rendimiento a su trabajo, ha indicado.

ASAJA Cantabria cuenta con más de 1.000 socios, agricultores y ganaderos, a los que ofrecen cursos de formación, trámites para la PAC o asesoramiento jurídico, entre otros servicios.