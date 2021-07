Unicaja Banco y Liberbank completan la fusión legal tras su inscripción en el Registro Mercantil

Da lugar a la quinta entidad financiera española por volumen de activos

MADRID/SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Banco y Liberbank han cerrado este viernes, 30 de julio, su fusión legal por absorción una vez se ha completado el proceso de inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil de Málaga, lo que da lugar a la quinta entidad financiera española por volumen de activos.

La entidad combinada ha informado, a través de un comunicado, que los clientes de Liberbank que pasan a ser clientes de Unicaja Banco no tendrán, durante el período transitorio hasta que se produzca la plena integración tecnológica y operativa, ningún impacto en su operatoria bancaria.

En concreto, Unicaja Banco se subroga, por sucesión universal, en todos los derechos y obligaciones de Liberbank, pasando a ocupar la misma posición que hasta ahora ocupaba Liberbank en sus relaciones contractuales con los clientes. Este cambio se produce con el mantenimiento de las condiciones de los contratos que Liberbank tenía concertados con sus clientes, tanto de créditos y préstamos como de ahorro e inversión.

Los hasta ahora clientes de Liberbank no tienen que realizar ningún trámite ni gestión. De momento, las cuentas corrientes y las libretas de ahorro no cambiarán de numeración, y no habrá ningún cambio en la domiciliación de recibos ni en las transferencias.

En cuanto a los medios de pago, los clientes procedentes de Liberbank podrán seguir operando con sus tarjetas emitidas, por el momento, sin cambios operativos, al tiempo que se amplía la red de cajeros propios, al sumar a la red que tenía Liberbank, de 1.250 cajeros, la red de Unicaja Banco, de tal forma que la entidad dispone de una red total de en torno a 2.700 cajeros propios.

FUSIÓN APROBADA EN DICIEMBRE DE 2020

Unicaja Banco ha destacado que la fusión ha culminado en el período estimado, cumpliendo el calendario previsto, tras obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, así como el apoyo mayoritario de los accionistas de ambas entidades al proyecto el pasado 31 de marzo. Además destaca que la operación recibió el visto bueno de sus respectivos consejos de administración el pasado 29 de diciembre.

Una vez formalizada la fusión con la escritura, otorgada el pasado día 26, y su inscripción registral correspondiente en el día de hoy, se ha procedido a efectuar los trámites administrativos para materializar el canje de fusión, de acciones de Liberbank, que han dejado de cotizar a partir de hoy viernes, por los nuevos títulos de Unicaja Banco emitidos en la ampliación de capital para atender el canje, que comenzarán a cotizar el próximo lunes día 2 de agosto.

A partir de ahora se inicia el período de integración operativa. La entidad resultante de la fusión, que mantiene la denominación Unicaja Banco y la sede social en Málaga, se configura con los objetivos de aportar valor a los accionistas y a otros colectivos de interés potenciando la rentabilidad, continuar la mejora de la oferta y la calidad del servicio a los clientes, y seguir apoyando la recuperación económica del país.

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Unicaja Banco también ha informado de la composición del nuevo consejo de administración, que estará formado por 15 miembros: dos ejecutivos, siete dominicales y seis independientes. La entidad resultante tendrá como presidente ejecutivo a Manuel Azuaga, actual presidente de Unicaja Banco, y a Manuel Menéndez como consejero delegado, hasta la fecha, CEO en Liberbank.

El consejo de administración de la entidad combinada continúa cumpliendo con los estándares de gobierno corporativo en cuanto a presencia de consejeros independientes (40% del total de miembros) y de mujeres consejeras (un tercio del Consejo), siguiendo así las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV.

La entidad con sede en Málaga también ha informado de la renuncia de Vitorio Valle, Isabel Martín y de Agustín Molina como consejeros. Además, ha recordado la salida del ya antiguo consejero delegado de la entidad, Ángel Rodríguez de Gracia, siendo efectiva este pasado miércoles, 28 de julio.

Por otro lado, entran en el consejo Jorge Delclaux, María Luisa Garaña, Felipe Fernández, Manuel González, Manuel Menéndez, Ernesto Luis Tinajero y David Vaamonde.

LAS NUEVAS ACCIONES COMENZARÁN A COTIZAR EL 2 DE AGOSTO

Por su parte, Liberbank ha remitido notificaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentando la exclusión de negociación de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Las acciones de la entidad resultante comenzarán a cotizar en las Bolsas de Valores españolas el próximo 2 de agosto. Este viernes ha sido el último día en el que los títulos de Liberbank han cotizado.

La ecuación de canje acordada es la entrega de una acción de Unicaja Banco, de un euro de valor nominal cada una, por cada 2,7705 acciones de Liberbank, de 0,02 euros de valor nominal cada una, atendiéndose el canje con acciones de nueva emisión de Unicaja Banco.

Para la ejecución de la operación, Unicaja Banco aprobó en su Junta General del 31 de marzo una ampliación de capital, sin derecho de suscripción preferente por sus accionistas, en la cuantía necesaria para atender el citado canje de las acciones Liberbank, lo que ha supuesto un total de 1.075,07 millones de acciones de 1 euro de valor nominal cada una.

Tras la ampliación de capital llevada a cabo para la ejecución del canje, Unicaja Banco tiene un capital social de 2.654,83 millones de euros, dividido en acciones de 1 euro de valor nominal.

QUINTA ENTIDAD DE ESPAÑA Y REFERENCIA EN SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La fusión, que ha obtenido todas las autorizaciones regulatorias preceptivas, da como resultado la quinta mayor entidad bancaria española, con unos activos cercanos a los 113.000 millones de euros, más de 4,5 millones de clientes. Cuenta con un 4,7 por ciento de cuotas de mercado en depósitos, del 4,2 en créditos y del 3,3 por ciento en recursos fuera de balance.

Además, se mantendrá como entidad de referencia en seis comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias), con una amplia y diversificada presencia en el territorio nacional, con calidad y solidez de balance, y con unos de los niveles de solvencia más altos del sector, según ha destacado el propio banco. Asimismo, ha resaltado la capacidad para competir en otros mercados como Madrid, donde mantiene una tradicional presencia.

El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha señalado que "con la fusión hemos conformado la quinta entidad española por volumen de activos, siendo entidad de referencia en seis comunidades autónomas, con una situación de fortaleza financiera, y un mayor tamaño que permitirá afrontar mejor los desafíos a los que se enfrenta el sector, y continuar apoyando la recuperación económica del país, manteniendo la cercanía y vinculación al territorio como valores compartidos por las dos entidades y la senda de las buenas prácticas de gobierno corporativo".

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, ha destacado que "la operación aportará valor para accionistas, clientes y empleados, mejorando los niveles de eficiencia y rentabilidad, y permitirá reforzar la posición de mercado en banca minorista, con un balance robusto y de calidad, y, asimismo, seguir respaldando a las familias y empresas en la satisfacción de sus necesidades financieras".