Unicaja y UGAM COAG renuevan su acuerdo para facilitar los trámites de la PAC 2026 en Cantabria

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de UGAM COAG, Luis Pérez Portilla, renuevan su acuerdo sobre la PAC 2026. - UNICAJA Y UGAM COAG

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM COAG) han renovado su colaboración con el objetivo de facilitar los trámites de la campaña de la Política Agraria Común (PAC) 2026 y ayudar en la gestión de estas subvenciones, además de mejorar las condiciones financieras de ganaderos y agricultores de Cantabria.

El acuerdo, suscrito por el director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de UGAM COAG, Luis Pérez Portilla, permitirá a los más de 1.500 profesionales asociados a la organización acceder a anticipos de las ayudas de la PAC, así como a productos y servicios financieros adaptados a las necesidades del sector primario, han indicado ambas entidades en una nota de prensa conjunta.

Según han señalado, el conocimiento del sector por parte de ambas partes, junto a la experiencia en la gestión de estas ayudas por parte de UGAM COAG y las facilidades ofrecidas por Unicaja para el anticipo de subvenciones, contribuirán a mejorar la liquidez y la planificación financiera de las explotaciones ganaderas y agrícolas de la región.

Pradera ha destacado que este acuerdo "refuerza" el compromiso que Unicaja mantiene con el sector ganadero y agrícola de Cantabria, facilitando los trámites administrativos y ofreciendo soluciones financieras especializadas, adaptadas a la realidad de estos profesionales.

Ha subrayado que el objetivo es apoyar la actividad diaria del sector y favorecer inversiones que contribuyan a mejorar su competitividad.

Por su parte, Pérez Portilla ha destacado que este acuerdo supone un "apoyo importante" para los ganaderos de Cantabria ya que facilita el acceso a la financiación y contribuye a "dar estabilidad" a las explotaciones.

Asimismo, ha señalado que contar con estas herramientas permite a los ganaderos y agricultores afrontar la campaña "con más seguridad y mejores condiciones".

1.000 MILLONES EN FINANCIACIÓN PRECONCEDIDA

Unicaja ha puesto a disposición de agricultores y ganaderos 1.000 millones de euros en financiación preconcedida para este ejercicio.

Con esta iniciativa, la entidad facilita a estos profesionales de forma ágil la liquidez necesaria para afrontar gastos habituales y asegurar el funcionamiento diario de miles de explotaciones.

Las líneas de financiación, en forma de préstamos y cuentas de crédito, están destinadas a la campaña de la PAC 2026 y a cultivos intensivos.