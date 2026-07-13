IU-Podemos cree que tiene "posibilidades reales" de entrar en el Parlamento y abre su proyecto a otras formaciones

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coalición de Izquierda Unida y Podemos (IU-Podemos) ha presentado este lunes, en rueda de prensa, su candidatura a las elecciones autonómicas de 2027, con la que cree que tiene "posibilidades reales de entrar en el Parlamento de Cantabria", y ya trabaja en un proyecto "amplio y abierto" a cualquier formación política, persona, colectivo o asociación que defienda las políticas sociales.

"Hemos llamado a otras puertas y nuestra voluntad sigue abierta. Quien quiera sumarse tendrá que manifestarlo", han detallado el coordinador de IU de Cantabria, Israel Ruiz Salmón y la integrante de la Dirección de Podemos Cantabria Mónica Rodero, que han atendido a los medios de comunicación frente a las puertas del Parlamento de Cantabria.

La lista de Unidas Podemos la encabezará Israel Ruiz Salmón, a quien "le correspondía liderar y consolidar este proyecto como una alternativa política", ha explicado Rodero.

El segundo integrante será elegido por Podemos Cantabria en un proceso interno, que se celebrará en otoño, y del que "previsiblemente" saldrá elegida la coordinadora autonómica del partido en la región, Mercedes González, ha augurado Rodero.

Según han explicado la dirigente de Podemos Cantabria, ambas formaciones llevan desde 2023 "en la misma sintonía de trabajo conjunto", basado en "el respeto mutuo, la confianza y la corresponsabilidad", y que da respuesta a "la demanda de la gente, que nos para por la calle y nos pide unidad".

En esta línea, Ruiz Salmón ha afirmado que ahora están centrados "en los problemas de la gente", y ha fijado la vivienda y la sanidad como "dos de los ejes fundamentales".

Para desarrollar su catálogo de propuestas, se reunirán durante los próximos meses con colectivos, asociaciones, sindicatos y otras entidades para "ilusionar con una izquierda que es necesaria en el Parlamento de Cantabria".

Así, el número 1 ha denunciado que el Gobierno de Cantabria (PP) "está enfocado exclusivamente en las privatizaciones, el recorte de servicios y determinadas burbujas".

"Si es necesario que esté la izquierda, Podemos e Izquierda Unida, es precisamente para que otro gobierno de otro color, como el que hubo la pasada legislatura, PRC-PSOE, no se conforme y tenga políticas ambiciosas", ha añadido.

En este sentido, ha puntualizado que Unidas Podemos presionará "fuertemente para tener una ley de vivienda digna, para que los consultorios no cierren en nuestros pueblos durante el verano y para que no tengamos pelotazos urbanísticos como la piscina de olas o la autopista que han hecho en La Engaña".

Asimismo, ha criticado "el coste de la cesta de la compra; el acceso a la vivienda, que es imposible, no solo para los jóvenes, sino para muchas familias; la salud, o la dependencia, que muchas familias no tienen plaza o tardan muchísimo en conseguir una".

Por su parte, Rodero ha afirmado que en la lista de Unidas Podemos no están "por asegurar sillones, sino porque somos un grupo de trabajo activo" en el que "no hay ningún problema y todo ha sido muy fácil durante estos años".

Los representantes de la coalición ha recordado que estar por encima del 5 por ciento de los votos garantiza entrar en la Cámara regional, pero no quieren quedarse con esa "foto fija, sino que habrá que afianzarla, seguir mostrándonos, llegar a los distintos municipios y que más gente nos conozca y se sume al proyecto", ha resumido Ruiz Salmón.

Rodero ha agregado que tienen "la firme convicción de que tenemos posibilidades reales de entrar en el Parlamento de Cantabria" y ha apostado por "dar un vuelco a todas las políticas que están dejando sin vivienda a muchas personas y poniéndolas en dificultades con esas listas de espera en la sanidad pública".

"Vamos a dejarnos la piel para que la gente vuelva a confiar en nosotras", ha afirmado la portavoz, al asegurar que "tenemos experiencia de gobierno, sabemos lo que hay que hacer para darle la vuelta y que todo es una cuestión de voluntad política".