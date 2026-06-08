La Universidad de Cantabria conmemora el Día Mundial de los Océanos

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha organizado una actividad centrada en la importancia de proteger los recursos hídricos del planeta y conservar la vida marina, en el marco del proyecto europeo G9EU4RESERACH del Grupo 9 de Universidades, con motivo del Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio.

Personal investigador de la UC participa en esta iniciativa dirigida a estudiantes de Secundaria para sensibilizar sobre la necesidad de disminuir la contaminación y la huella humana en los ecosistemas marinos. La actividad pretende impulsar hábitos responsables y promover medidas que ayuden a preservar los océanos y proteger la biodiversidad marina.

El alumnado de 4º de Secundaria del Colegio San José - Niño Jesús de Reinosa ha visitado el laboratorio de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde se lleva a cabo la impresión 3D de arrecifes artificiales. Durante la actividad, han presenciado una demostración del proceso de impresión y han conocido el trabajo del personal investigador de la UC del grupo de investigación de Tecnología de la Construcción (GITECO), Elena Blanco y Eva Cuesta, quienes les han explicado cómo estas investigaciones evidencian que los arrecifes artificiales ayudan a recuperar ecosistemas marinos deteriorados.

Como recuerdo, han recibido el logotipo de su centro impreso en 3D con el mismo material utilizado en la fabricación de los arrecifes, ha informado la institución académica.

Gracias a la obtención de la Mención Océanos en la Feria Científica de este año, el alumnado ganador ha sido invitado a participar en esta actividad. En su proyecto han aplicado el método científico para investigar distintas cuestiones relacionadas con el medio marino. Han estudiado la bioluminiscencia de los dinoflagelados (Noctiluca scintillans) en las costas de Cantabria y cómo factores como la temperatura, la salinidad, el pH o la contaminación de origen humano afectan a estos organismos.

MISIÓN OCÉANOS

La misión Océanos es una de las cinco grandes misiones impulsadas por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte Europa, centrado en la investigación y la innovación. Su objetivo es promover soluciones innovadoras y sostenibles frente a los principales retos sociales y medioambientales de Europa. En este contexto, la iniciativa Océanos trabaja para proteger y recuperar la salud de mares y océanos en todo el mundo, fomentando su conservación y un aprovechamiento sostenible de sus recursos.

G9EU4RESEARCH

Las universidades que forman parte del Grupo 9 de Universidades, coordinadas por la Universidad de Cantabria bajo el proyecto G9EU4RESEARCH, volverán a colaborar por séptimo año consecutivo para celebrar conjuntamente la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en 2026. El consorcio impulsa además actividades previas, entre ellas la celebración del Día Mundial de los Océanos y el programa de divulgación 'Researchers at Schools' (Investigadores en la Escuela), en el que se integra la Feria Científica.

El consorcio reúne a las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Murcia, Pública de Navarra y Zaragoza, con la colaboración de la Universidad de La Rioja.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa: Programa Marco de Investigación e Innovación, bajo el acuerdo de subvención nº 101305392.