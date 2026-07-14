La Universidad de Cantabria inicia la fase final de su III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres

Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad de Cantabria - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha iniciado la fase final de elaboración de su tercer Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres, que será el documento que orientará durante los próximos cuatro años la política en esta materia.

En un comunicado, la UC ha explicado que, tras un año de trabajo dedicado al análisis de la situación de la igualdad en la institución, la Comisión Negociadora trabaja ya en la definición consensuada de las medidas que integrarán este nuevo Plan.

El inicio de esta fase final llega tras la aprobación del diagnóstico de situación y la auditoría retributiva, dos documentos que identifican las principales fortalezas, desafíos y brechas de género existentes en la UC y que están sirviendo de base para el diseño de las actuaciones del tercer plan.

La directora del Área de Igualdad y Responsabilidad Social, Gema García Piqueres, ha explicado que durante este año la Comisión ha trabajado "intensamente" en el desarrollo del diagnóstico, que ya fue aprobado, y este martes se ha avanzado en lo que serán las medidas "que se han identificado como prioritarias para dar respuesta a todas las necesidades y retos que se identificaron".

"Es importante también valorar no solo el trabajo de la Comisión durante este año, sino su capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos, de consenso y, por supuesto, su compromiso con la igualdad, que refleja el compromiso general de nuestra institución con la igualdad de mujeres y hombres y con que la Universidad sea un lugar en el que las mujeres puedan desarrollar plenamente su labor académica, profesional e incluso en el ámbito personal sin ningún tipo de discriminación en igualdad de oportunidades de los hombres y libre de todo tipo de violencias machistas", ha apuntado.

Durante este primer año de trabajo, la Comisión Negociadora ha impulsado un amplio proceso de diagnóstico, caracterizado por el rigor metodológico, la diversidad de fuentes de información y la participación de la comunidad universitaria.

El diagnóstico combina información cuantitativa y cualitativa procedente de distintas fuentes. Además de la recopilación sistemática de datos facilitados por los servicios, centros y unidades de la Universidad, incorpora la evaluación del II Plan de Igualdad, el seguimiento del Plan Concilia, otros informes institucionales y la auditoría retributiva realizada en cumplimiento de la normativa vigente.

A ello se ha sumado un proceso participativo que ha permitido recoger las aportaciones de los distintos colectivos universitarios.

En total, se han realizado más de 20 entrevistas semiestructuradas a personas de la institución, se han celebrado cinco grupos de discusión con la participación de más de 60 personas y, además, 712 representantes de la comunidad universitaria han respondido a la encuesta online, de las que 596 han aportado información válida para el análisis de alguno de los ámbitos estudiados.

La combinación de todas estas fuentes de información "ha permitido elaborar un diagnóstico sólido y metodológicamente robusto, aprobado por la Comisión Negociadora, que identifica las principales brechas de género existentes en la Universidad y constituye la base sobre la que se están diseñando las medidas del III Plan de Igualdad", ha sentenciado García Piqueres.