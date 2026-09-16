La Universidad de Cantabria lleva la ciencia a ciudadanos de todas las edades durante este mes

Archivo - Imagen del Café Científico - JRMON - Archivo

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha elaborado un calendario de actividades para acercar la ciencia, la investigación y el conocimiento a los ciudadanos. Así, durante el mes de septiembre desarrolla una amplia programación destinada a públicos de todas las edades en distintos espacios de Santander.

Se han previsto actividades infantiles, talleres, encuentros con investigadores, experiencias inmersivas y propuestas vinculadas a la literatura, la cultura y la divulgación científica.

En la Librería Gil, donde ya ha tenido lugar el curso 'Cómo divulgar tu investigación en 3 minutos', se han programado varios actos. El primero será el día 21, de 17.30 a 18.30 horas. Bajo el título 'Lo que no te contaron los cuentos clásicos', esta propuesta para niños de cinco a diez años combinará una aproximación visual y científica para descubrir conocidos relatos desde una perspectiva diferente. La actividad será de acceso libre hasta completar aforo.

El 23 de septiembre, en el mismo lugar, de 19.00 a 20.00 horas, Carmen Sampedro conducirá 'Hildegarda von Bingen', una actividad que acercará el estudio de la botánica y la medicina al público adulto.

El día 24, de 17.30 a 18.30 horas, será el turno de 'Rosa pionera, ingeniera', una iniciativa didáctica y divertida de Mariola Campo dirigida a niños de cinco a diez años. Aquí se requiere inscripción previa.

Por su parte, también en la Librería Gil, el día 25, de 17.30 a 18.30 horas, se desarrollará 'Detectives de palabras', con Laura Mier y Jaime Moreno. A través de textos de literatura infantil, se iniciará a niños de ocho a diez años en la investigación filológica. Se requiere inscripción previa.

Ese mismo viernes 25 la librería acogerá, de 19.00 a 20.00 horas, la presentación del libro 'Ciencia de película. La hormiga que soñaba con agujeros negros', de Jonatan Piedra.

Además, durante la semana del 21 al 25, Gil contará con una selección de libros dedicada a científicas que han transformado la forma de entender el mundo.

La jornada central de toda la programación tendrá lugar el viernes 25, coincidiendo con la celebración de La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Además de las actividades previstas en la Plaza Alfonso XIII, distintos espacios de Santander acogerán propuestas paralelas dirigidas a todos los públicos.

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC) propone la yincana científica '¡Juega con la ciencia!' desde las 17.15 horas en la Plaza Porticada para niños de 6 a 10 años, que deberán participar acompañados de un adulto y con inscripción previa.

El Café Científico del IFCA, con la participación de Maialen Iturbide (IFCA-CSIC), abordará desde las 19.30 horas en el bar Canela el 'Cambio climático: del cambio global a la información regional'.

Se ofrecerá también la posibilidad de realizar una 'Visita al planetario portátil', organizada por el IFCA en el Hotel Bahía. El objetivo será acercarse al conocimiento del universo a través de una experiencia inmersiva y divulgativa.

Por su parte, el Paraninfo de la Universidad de Cantabria acogerá 'Come cuentos: meriendas para escuchar', una propuesta organizada por la Escuela Infantil de la UC y dirigida a niños de cero a seis años. La actividad requiere inscripción previa y contará con dos turnos: de 16.30 a 17.45 y de 17.45 a 18.45 horas.

La tecnología también tendrá su espacio con el 'Vuelo de dron', organizado por el grupo de investigación Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria (SUM+LAB), que se desarrollará junto a la Grúa de Piedra.

Ya están abiertas las inscripciones a través del siguiente formulario: https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/inscripcio..., mientras que las actividades de acceso libre estarán disponibles hasta completar aforo.

Con esta programación, la UC busca "llevar la ciencia más allá del campus y convertir distintos espacios de Santander en puntos de encuentro entre la investigación y la ciudadanía". También se pretende mostrar de forma cercana el impacto del conocimiento científico en la vida cotidiana.

La UC ha unido nuevamente esfuerzos para celebrar de forma conjunta, por séptimo año consecutivo, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras con las universidades que integran el Grupo 9 de Universidades (G9). La iniciativa se denomina G9EU4RESEARCH.

El proyecto G9EU4RESEARCH está financiado por la Unión Europea a través de Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación, en virtud del Acuerdo de Subvención n.º 101305392.