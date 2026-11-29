El presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata al Congreso por Cantabria, Isabel Urrutia.- PARTIDO POPULAR

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Cantabria, Isabel Urrutia, ha animado este domingo a los ciudadanos de la comunidad autónoma a acudir a las urnas para decidir "qué España quieren para los próximos cuatro años" y contribuir a "empujar el cambio" y abrir "una nueva etapa de esperanza e ilusión".

En un audio remitido por el PP tras ejercer su derecho al voto en el Centro de Formación y Empleo de Santander, Urrutia ha expresado su deseo de que el resultado de las elecciones permita impulsar "ese futuro de prosperidad, impulso y desarrollo que necesita Cantabria" y acompañar las políticas y la labor que está desarrollando el Gobierno autonómico.

Asimismo, ha pedido a los electores que, cuando acudan a ejercer su derecho al voto, piensen en España y en la recuperación del país. "Una democracia fuerte se construye desde la participación y la opinión de sus ciudadanos", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que "la verdad, la decencia y la gestión" deben ser las bases de la forma de gobernar España.

Por otro lado, Urrutia ha querido agradecer el trabajo de todas las personas que hacen posible el desarrollo de la jornada electoral, entre ellas los miembros de las mesas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los empleados públicos, los trabajadores de Correos, los integrantes de la Junta Electoral y los profesionales encargados de garantizar la ciberseguridad y el funcionamiento de los sistemas informáticos.

También ha reconocido la labor de los agentes electorales de los distintos partidos políticos y, en particular, de las 1.311 personas del PP distribuidas por los colegios electorales de Cantabria.

Por último, ha agradecido a los medios de comunicación su trabajo para contribuir a que "la verdad y la libertad" puedan ejercerse también durante la jornada electoral.