Urrutia anuncia que el 80% de los municipios en riesgo de despoblamiento tendrán vehículo de uso común esta legislatura

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, realiza una visita institucional a Vega de Pas. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha anunciado este miércoles que el 80 por ciento de los municipios en riesgo de despoblamiento contarán con un vehículo de uso común esta legislatura.

Así lo ha señalado la consejera en Vega de Pas, donde ha presentado el nuevo vehículo adquirido por el Ayuntamiento para la prestación de servicios municipales, financiado por el Gobierno de Cantabria con una subvención de 40.000 euros dentro de las ayudas dirigidas a los municipios en riesgo de despoblamiento.

Urrutia ha destacado que Vega de Pas forma parte de los 41 municipios de Cantabria que tienen esta consideración y que son objeto "de una especial atención" por parte del Ejecutivo para mejorar sus infraestructuras y servicios públicos y contribuir a fijar población.

"En el Gobierno de Cantabria estamos convencidos de que Cantabria se construye y se hace más fuerte desde los municipios", ha afirmado la titular de Presidencia, que ha defendido la necesidad de proporcionar a los consistorios los recursos necesarios para garantizar a los vecinos unos servicios públicos de calidad.

El vehículo presentado es un MAXUS T-60 y está destinado "a mejorar la calidad de los servicios municipales y la atención a sus vecinos", ha dicho Urrutia.

En este sentido, ha explicado que esta línea de ayudas fue puesta en marcha en 2024 "por primera vez en la historia" y, sumando la convocatoria correspondiente a 2026, "ha permitido que 25 ayuntamientos hayan obtenido su primer vehículo de uso común o renovado el existente".

La consejera ha avanzado que el Ejecutivo cántabro pretende seguir ampliando el alcance de esta iniciativa, ya que busca que más del 80% de los municipios en riesgo de despoblamiento hayan podido adquirir un vehículo de uso común antes de que finalice la legislatura.

INVERSIÓN EN VEGA DE PAS

Por otro lado, Urrutia ha destacado el incremento de los recursos que recibe Vega de Pas a través del Fondo de Cooperación Municipal, y es que, en los tres últimos ejercicios, el Ayuntamiento ha percibido 341.089,71 euros y, solo en 2026, ha recibido 118.911,49 euros, "lo que supone 15.276 euros más que en 2023, un incremento del 14,73%".

El respaldo del Gobierno de Cantabria se extiende además, según la consejera, al ámbito de la administración electrónica y los servicios digitales, "con diferentes medidas destinadas a revertir la situación de despoblamiento que sufre el municipio".

Por último, la titular de Presidencia ha querido poner en valor la evolución demográfica experimentada en el municipio, ya que ha aumentado su población en los últimos años.

Por su parte, el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, ha destacado que, en sus quince años al frente del Ayuntamiento, el actual Ejecutivo es el primer Gobierno regional, que, a su juicio, !ha realizado una apuesta decidida por las zonas rurales y los municipios de menor tamaño".