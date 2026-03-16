Urrutia ve "impecable" la gestión del 112 de la llamada de alerta sobre la pasarela de El Bocal

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Seguridad del Gobierno regional, Isabel Urrutia, ha defendido la "impecable" actuación del 112 en la gestión de la llamada que recibió el Servicio de Emergencias de Cantabria sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal, en la senda costera de Santander, un día antes de que colapsara y provocara el fallecimiento de seis jóvenes estudiantes.

Según ha indicado, el aviso entró el lunes 2 de marzo a las 12.11 horas por parte de un vecino de la zona -que alertó de que el puente de madera sobre los acantilados estaba "roto" y si pasaba una persona o grupo por encima podían caer a las rocas y matarse- y el 112 lo tipificó, "como es habitual en este tipo de llamadas", dentro de las doce tipologías del sistema de gestión, en concreto como "deficiencia o desperfecto en vía en municipio".

En base a la clasificación que se haga, se transfiere la información a los centros y organismos implicados y establecidos en cada caso, en este concreto a la Policía Local, al ser un municipio de más de 20.000 habitantes, ha señalado la también responsable de Presidencia y Justicia.

Concretamente, la operadora del 112 trasladó a la agente municipal que descolgó el teléfono que un puente de madera de la senda que va El Bocal hacia Cuesto estaba "roto y, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a las rocas".

Ambas han sido citadas a declarar ante la jueza que instruye la causa abierta tras la tragedia que sucedió unas 28 horas después de esas llamadas de alerta: la operadora del 112 como testigo y la policía local como única investigada por ahora en lo ocurrido.

"Se actuó por parte de la Sala 112 y de los gestores de forma impecable en esta llamada" y se hizo "bien" la labor, ha destacado Urrutia, reproduciendo así el mismo calificativo que empleó la presidenta cántabra, la también 'popular' María José Sáenz de Buruaga, días después del accidente. "Nunca se llama a otros organismos", "a no ser que se trate de una verdadera emergencia. Entonces sí se activa la emergencia", ha puntualizado.

La consejera ha respondido así esta tarde en el Pleno del Parlamento a una pregunta de Vox relativa a si existe "constancia oficial" del aviso al 112 sobre el estado de la pasarela y acerca del protocolo de actuación o tramitación del Gobierno -del que depende el Servicio de Emergencias- ante advertencias de deterioro de estructuras.

GEOPARQUE COSTA QUEBRADA

La cuestión ha sido formulada por la portavoz del grupo parlamentario, Leticia Díaz, que fue consejera del ramo entre 2011 y 2015 -con el Ejecutivo del PP- y que ha apuntado al Geoparque Mundial de la UNESCO de Costa Quebrada -territorio que abarca ocho municipios y del que forma parte Santander y por tanto la senda costera- en ámbitos de gestión, conservación y señalización de los espacios y elementos que se integran en él.

"Los vecinos de la zona llevaban mucho tiempo advirtiendo sobre la situación de esa senda costera que forma parte de Costa Quebrada", ha asegurado Díaz, para referirse a continuación a una reunión del Consejo de Distrito de este área de la ciudad celebrada el pasado otoño y en la que, según ha dicho, los asistentes "apuntaron específicamente" al estado del lugar donde se ha producido el accidente.

Ha añadido al respecto que el concejal del Ayuntamiento encargado de esta zona de Santander habría manifestado en ese encuentro que el Geoparque se gestiona a través del órgano de gobernanza del mismo, "constituido por diversas consejerías del Gobierno de Cantabria" además de los municipios que abarca, como Santander, ha apostillado Díaz.

Ha precisado que esto se dijo en la citada reunión ante "las quejas reiteradas" de los vecinos sobre la senda costera, y tal y como recogería el acta aportada por ellos a Vox ante la "vergüenza" que -ha dicho- sienten por la actitud de "todas" las administraciones públicas tras una tragedia "de semejante magnitud".

Se ha referido así al enfrentamiento entre Costas y el Ayuntamiento -que atribuyen al contrario el mantenimiento del paseo y la pasarela- o a que no se esté trabajando en "modificar y mejorar" los protocolos de actuación establecidos, para que ante una llamada como la de este caso "no se pueda derivar todo a una sola traslación a un policía local o a una policía local de un ayuntamiento".

"Ante una llamada de esta gravedad, pagando los ciudadanos (de Santander) impuestos por tres servicios de protección civil (local, autonómico y estatal) y aunque es zona de dominio público marítimo-terrestre, se decide que sólo hay que hacer una llamada a la Policía Local de Santander", ha cuestionado Díaz, a la que Urrutia ha pedido "más rigor, decencia y responsabilidad".