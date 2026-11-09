El uso de las benzodiacepinas crece con al menos una dispensación para una de cada seis personas con tarjeta sanitaria

Cartel de la campaña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso de las benzodiacepinas ha crecido en Cantabria, ya que, en 2025, aproximadamente una de cada cinco o seis personas con tarjeta sanitaria recibió al menos una dispensación de este medicamento.

Según un comunicado del Gobierno, su utilización ha experimentado un incremento importante en los últimos años. De hecho, la tasa de consumo pasó del 15,2 por ciento en 2018 al 18,6% en 2023.

Los últimos datos disponibles, correspondientes al año pasado, sitúan esta cifra en el 18,03%, lo que indica una ligera disminución respecto a 2023, aunque continúa casi tres puntos porcentuales por encima de los niveles de 2018.

Mujeres y personas de mayor edad son los grupos que hacen un uso más frecuente.

Con el objetivo de promover su utilización de forma segura y responsable y revisar los tratamientos se lanza este martes, 10 de noviembre, la campaña divulgativa 'MedicaMente', un proyecto, desarrollado conjuntamente por el Área de Calidad y Seguridad del Paciente y la Coordinación de Salud Mental del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

El lema de la iniciativa es 'Uso Seguro de Benzodiacepinas', y pretende trasladar a la población que son medicamentos eficaces y necesarios en determinadas situaciones clínicas, pero su uso prolongado puede asociarse a riesgos como dependencia, tolerancia, somnolencia, alteraciones de memoria y concentración o mayor riesgo de caídas, especialmente en personas mayores.

El proyecto del SCS pone en el foco a las personas y contempla diferentes líneas de actuación, como la formación y sensibilización de profesionales sanitarios, el análisis de la utilización de estos medicamentos y las actividades de información y educación para la salud dirigidas a la ciudadanía.

La campaña, que ya ha desarrollado diferentes actividades de concienciación, se intensificará entre mañana, martes, y el próximo 23 de noviembre con una mayor difusión y sensibilización.

Se proporcionará "información clara, sencilla y accesible sobre las benzodiacepinas", con la intención de fomentar la reflexión sobre su uso y favorecer el diálogo con los profesionales sanitarios.

Su mensaje principal es que no se trata de retirar estos medicamentos de forma generalizada, sino de promover tratamientos seguros, revisados y adaptados a las necesidades de cada persona.

ACTIVIDAD COMUNITARIA

Una de las citas previstas es la actividad comunitaria '¿Qué hay detrás de tu pastilla?' que se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre en los centros de salud, oficinas de farmacia y asociaciones adheridas a la iniciativa.

Se trata de que las personas reflexionen sobre los motivos que las llevan a tomar medicamentos para dormir o para la ansiedad.

El fin es ir más allá de la información farmacológica y reflexionar sobre las circunstancias personales y emocionales relacionadas con el uso de estos medicamentos.

Habrá sesiones informativas y encuentros presenciales que se organizarán en colaboración con ayuntamientos, asociaciones y otras entidades.

Los mensajes que se quiere trasladar a la población es que se informe, se revisen los tratamientos, que estos no se suspendan por su cuenta, que existen otras alternativas y que se hable con los profesionales sanitarios.