Val Ferrer vuelve a ganar el Campeonato Mundial de Ambrosero al comerse 18 sobaos en ocho minutos

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SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Val Ferrer, de Cartagena, ha revalidado el título de campeón mundial de comedores de sobaos al ganar este domingo, y por cuarto año consecutivo, el campeonato que se disputa en la localidad cántabra de Ambrosero, donde además batió su propio récord al ingerir 18 de estos dulces en ocho minutos, uno más que en su anterior marca, lograda hace dos ediciones.

Así, se llevó el gran premio, de 3.000 euros, patrocinado por Multiservicios Río Miera, en la quinta edición del certamen que reunió a 30 participantes procedentes de distintos puntos España. El Campeonato Mundial de Comedores de Sobaos de Ambrosero se desarrolló en las Antiguas Escuelas, donde el público siguió esta singular competición gastronómica.

El podio lo completaron Eva, de Sarón, con 12 sobaos, y Manu, de Las Palmas, también con 12, en segunda y tercera posición, respectivamente. La clasificación se cerró con Javier, de Suances, y Alejandro, de Valencia, ambos con 11 sobaos.

Además de lograr el subcampeonato, Eva fue la primera mujer clasificada y la mejor participante de Cantabria. En la clasificación reservada a los vecinos del municipio, Fede se proclamó vencedor y recibió el reconocimiento como mejor participante local.

La quinta edición también estrenó oficialmente el Sobao Exprés, una prueba abierta al público en la que diez participantes compitieron por comerse un sobao en el menor tiempo posible. El ganador fue Alejandro, de Valencia, que se llevó el premio de 100 euros.

Otra de las novedades es el Premio al Reel más visto del Mundial, una iniciativa para acercar el campeonato a nuevos públicos a través de las redes sociales. Los asistentes podrán participar publicando un reel del evento hasta el 29 de julio, etiquetando a @mundialdesobaos. El vídeo con mayor número de visualizaciones recibirá un premio de 150 euros.

El campeonato, que concluyó con el lanzamiento de sobaos al público, también cuenta con el apoyo de Valles Unidos del Asón; Casa Escojo; el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero y la Junta Vecinal de Ambrosero, informa la organización del evento.