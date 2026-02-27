Valdecilla alcanza los 100 trasplantes de páncreas

Archivo - Valdecilla.- Archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valdecilla ha realizado su centésimo trasplante de páncreas, un "hito significativo" en su trayectoria, dada su "alta complejidad".

Coincidiendo con el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, 27 de febrero, el Hospital ha aplaudido el trabajo de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios involucrados en el programa de trasplantes, y ha agradecido la generosidad de los donantes que lo hacen posible a través de un comunicado del Gobierno.

Una colaboración "excepcional", que posiciona a Cantabria año tras año como "la comunidad líder" a nivel nacional, ha indicado el Ejecutivo.

Según ha explicado, en el caso del programa de trasplante de páncreas, que inició su andadura en 1990, llegar al número 100 es el fruto de un camino en el que se han sorteado "muchas dificultades", por las "peculiaridades y complicaciones" de este tipo de trasplante.

En sus inicios, Valdecilla se posicionó como uno de los pocos centros en España capaces de asumir esta técnica, en un escenario donde la actividad nacional recaía de forma casi exclusiva en el Hospital Clínic (Barcelona).

El programa fue impulsado por un equipo de cirujanos y clínicos "comprometidos" que, tras una "exhaustiva" preparación, asumieron su liderazgo, sustentado por un "complejo engranaje" en el que participaron los servicios de Nefrología, Urología, Cirugía General, Endocrinología, Cirugía Cardiovascular y Anestesiología, entre otros, además de la Coordinación de Trasplantes.

El objetivo central de la unidad era la realización de trasplantes combinados de riñón y páncreas, dirigidos a pacientes con diabetes tipo I y nefropatía diabética avanzada. Sin embargo, los resultados del programa en los primeros años "no fueron buenos" y se decidió parar en 1994.

Tras un período de 12 años de reflexión acerca de esta primera etapa y de aprendizaje en el manejo de complicaciones, el trasplante de páncreas en Valdecilla experimentó un impulso definitivo en 2006, cuando la incorporación de mejoras terapéuticas como el Tacrolimus y el Ganciclovir, junto a la consolidación de la técnica de derivación entérica, permitieron una evolución "extraordinaria" en los resultados y en la calidad de vida de los pacientes.

Actualmente, los resultados son "extraordinarios": de los 34 trasplantes realizados desde 2019, 32 órganos continúan funcionando con éxito y hay varios pacientes que superan los 15 años de vida con el nuevo órgano trasplantado y sin depender de la insulina.

Una solvencia técnica que ha permitido que Valdecilla sea el "centro de referencia" para pacientes de Asturias, País Vasco, La Rioja y, recientemente, Navarra.

SEIS INTERVENCIONES EN 2025

En 2025 el programa de trasplante de páncreas mantuvo una actividad constante con la realización de seis intervenciones, siguiendo la línea de los ejercicios 2024 y 2023 y atendiendo a pacientes procedentes del País Vasco (3), Asturias (1), La Rioja (1) y Navarra (1).

Y a corto o medio plazo la unidad tiene como objetivo prioritario recuperar la acreditación CSUR (Centro de Referencia, Servicio y Unidad del Sistema Nacional de Salud), teniendo en cuenta sus "buenos resultados".