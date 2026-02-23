Valdecilla ofrece 119 plazas de residente en 40 especialidades

Archivo - Cantabria.- El seguimiento de la huelga médica ronda el 20% en Cantabria pero detiene 23 quirófanos en Valdecilla - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla celebrará el 9 de abril una jornada de puertas abiertas dirigida a los interesados en alguna de las 119 plazas de residente en 40 especialidades que ofrecerá el próximo curso académico.

Concretamente, Valdecilla oferta 94 plazas MIR (especialización médica); 15 EIR (especialización enfermera) y diez destinadas a la formación especializada de futuros profesionales en psicología clínica, radiofísica, química, farmacia o biología.

La jornada, que se celebrará a las 10.00 horas en el salón de actos Gómez Durán (Torre B, planta baja) y para la que no es necesaria la inscripción previa, supondrá un punto de encuentro entre los futuros residentes y los responsables de la Dirección del Hospital, el área de Docencia y los tutores de los distintos servicios especializados que mostrarán las potencialidades de Valdecilla como centro de alta complejidad y guiarán a los asistentes en visitas a los servicios de su interés.

Además, durante la jornada los asistentes tendrán la posibilidad de conocer las posibilidades que ofrecen el instituto de investigación IDIVAL y el Hospital Virtual Valdecilla, que son un complemento a la formación especializada que se desarrolla en el propio hospital.

Además de esta visita, las personas interesadas pueden acceder a más información a través del apartado de Docencia en la web del hospital, donde pueden consultar tanto la oferta docente como los nombres y contactos de los tutores de cada especialidad, ha informado en un comunicado el Gobierno.