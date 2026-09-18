Valdecilla pone en marcha un proyecto para reducir la desorientación en mayores de 75 años hospitalizados

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SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla pondrá en marcha el proyecto 'Conectados con el tiempo: Orientación temporal en el entorno hospitalario', una iniciativa del Servicio de Medicina Interna que analizará si la incorporación de dispositivos tecnológicos informativos en las habitaciones de hospitalización contribuye a reducir la desorientación y el desarrollo del síndrome confusional agudo en pacientes mayores de 75 años.

El proyecto ha recibido una financiación de 40.000 euros de la Fundación Fenin, tras ser seleccionado como uno de los dos proyectos beneficiarios de su convocatoria anual de colaboraciones benéficas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La iniciativa, que se implementará en los próximos meses y alcanzará inicialmente a 600 pacientes, evaluará el efecto que tiene facilitar de forma permanente información básica sobre la orientación temporal -como la hora, la fecha o el momento del día- mediante dispositivos instalados frente a la cama de cada paciente.

Este proyecto tiene dos objetivos. El primero es valorar si la presencia de estos dispositivos en las habitaciones de los pacientes ingresados en las plantas de Medicina Interna tiene un impacto clínico beneficioso.

Y el segundo, comprobar si disponer de estas referencias temporales de forma continua ayuda a mantener la orientación durante el ingreso hospitalario y, eventualmente, a disminuir la incidencia del síndrome confusional agudo, una complicación frecuente y grave que suele desarrollarse en este contexto, y que no solo puede prolongar la estancia hospitalaria, sino también interferir con la recuperación funcional del enfermo e incluso empeorar el pronóstico.

El proyecto contempla una primera fase de recogida de datos basal para conocer la incidencia actual del síndrome confusional en el entorno hospitalario y otros indicadores relacionados con la orientación temporal de los pacientes.

Posteriormente, se instalarán los dispositivos en las habitaciones y se repetirán las mismas mediciones para comparar ambos escenarios. Los dispositivos previstos consistirán en pantallas de gran formato instaladas frente a cada cama -en las habitaciones dobles se colocará una frente a cada paciente-, diseñadas para ofrecer una información clara sobre la hora, la fecha y el momento del día.

Su luminosidad podrá adaptarse a las diferentes franjas horarias para evitar interferencias con el sueño durante la noche y facilitar una referencia temporal permanente desde el momento en que el enfermo se despierta.

El proyecto está liderado por el Servicio de Medicina Interna con la participación de 17 profesionales, en su mayor parte personal de Enfermería.

Su implicación diaria será fundamental para registrar aquellos factores cambiantes a lo largo del día que también pueden contribuir al desarrollo del síndrome confusional agudo -como el acompañamiento familiar o el control del dolor-, así como la monitorización del desarrollo de la confusión durante los turnos de mañana, tarde y noche.

La iniciativa surge de la realidad asistencial de las plantas de Medicina Interna, donde una parte muy importante de los pacientes ingresados supera los 80 años y padece varias patologías crónicas.

Y es que la hospitalización en sí misma es un escenario muy hostil para este tipo de enfermos dado que la alteración de las rutinas habituales y la ausencia de referencias temporales favorecen la desorientación, incluso en aquellos pacientes que no presentan deterioro cognitivo previo.

Si los resultados confirman la hipótesis de trabajo, el Servicio plantea extender este modelo de orientación temporal a otras unidades asistenciales.

Finalmente, además de evaluar su impacto clínico, el proyecto pretende contribuir a hacer la estancia hospitalaria más comprensible y amable para los pacientes, incorporando una medida sencilla que refuerce la humanización de la asistencia.