Valdecilla, undécimo hospital de España con mejor reputación, según Merco Salud 2025

Dieciocho servicios especializados del hospital cántabro se encuentran entre los 15 mejores del país en su especialidad SANTANDER 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es el undécimo con mejor reputación de la red pública española, según el ranking elaborado por Merco Salud, antiguo Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), que mantiene al hospital cántabro en los puestos de cabeza, sólo por detrás de centros de grandes capitales españolas.

Además, un total de 18 servicios especializados de Valdecilla se encuentran entre los 15 mejores del país en su campo, ha destacado el Gobierno regional en un comunicado de prensa.

Para la confección del Merco Salud 2025, conocido tradicionalmente como Monitor de Reputación Sanitaria, se han realizado 11.010 encuestas a especialistas, médicos de familia, gerentes y directivos de hospitales, personal de enfermería, directivos de empresas farmacéuticas, profesionales sanitarios en el ámbito de farmacia hospitalaria, periodistas y asociaciones de pacientes.

Como resultado de este proceso, figuran en los primeros puestos del Merco Salud 2025, en el apartado de centros públicos el Hospital Universitario La Paz (Madrid), Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), Hospital Clínic (Barcelona), Hospital Universitario 12 De Octubre (Madrid), Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona), Hospital Universitari I Politècnic La Fe (Valencia), Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), Hospital Universitario Virgen Del Rocío (Sevilla), Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda (Madrid) y Valdecilla, que se posiciona por delante de otros grandes hospitales.

Además de esta posición en el ránking general de hospitales, un total de 18 servicios especializados de Valdecilla se han situado entre los 15 mejores del país de su especialidad.

Se trata de "un hito", teniendo en cuenta que este año Merco Salud ha analizado 40 especialidades, lo que posiciona en cabeza a casi la mitad de los servicios con los que cuenta el hospital cántabro, subraya el Ejecutivo.

Así, figuran entre los mejores de su especialidad a nivel nacional los servicios de Reumatología (2º), Medicina Intensiva (5º), Anatomía Patológica, Aparato Digestivo, Neumología, Neurocirugía (9º), Anestesiología y Reanimación, Hematología, Radiología, Urología y Cirugía General y de Digestivo (10º), Oncología Radioterápica y Medicina Física y Rehabilitación (11º), Cardiología, Medicina Nuclear (13º), Neurología y Oncología Médica (14º) Farmacia (15º).