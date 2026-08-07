Valderredible, el lugar de Cantabria donde se prevé cielo más despejado el día del eclipse

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valderredible se vislumbra, a cinco días del eclipse, como el punto de Cantabria "donde es más probable" que el 12 de agosto vaya a haber cielos despejados o poco nubosos, en contraposición con los valles centrales de la región, donde las nubes podría dificultar ver este fenómeno.

Así lo ha indicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria, Sergio Fernández, en declaraciones realizadas a Europa Press este viernes coincidiendo con el día en que el organismo ha emitido la primera predicción especial con motivo del acontecimiento, en la que se pronostican cielos nubosos en el área Cantábrica.

Según Fernández, los valles del centro de Cantabria, esto es las cuencas del Saja, Nansa, Besaya, Pas, Miera y Asón, es donde es más probable que haya nubes bajas que podrían impedir observar el eclipse, aunque aún hay incertidumbre.

En una "situación intermedia" se encontraría el resto de la comunidad. En Campoo, Liébana y el litoral puede haber intervalos de nubes y claros, con lo que, "con un poco de suerte se podrá ver el eclipse".

El delegado de la AEMET en la región ha explicado que todavía habrá que esperar a los próximos días para un pronóstico más certero.

En cuanto a las temperaturas, Valderredible podría registrar temperaturas elevadas que de más de 34 grados.

Además, Fernández ha señalado que habrá que prestar atención al peligro de incendios forestales, que se va a dar "en muchas zonas de la Península" y entre ellas la comunidad podría estar en riesgo "muy alto o extremo" con lo que habrá que tener precaución.

BOLETÍN GENERAL

Según el primer pronóstico de la AEMET a nivel nacional, el 12 de agosto, día del eclipse solar, será una jornada marcada por una situación de estabilidad en la mayor parte de España, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán, donde se prevé que predominen los cielos nubosos.

No obstante, el organismo estatal puntualiza que por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, que podrán interferir en la visualización del eclipse.

De acuerdo con la predicción, esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del tercio este peninsular, con una mayor probabilidad de que se registren en Pirineos y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se esperan precipitaciones.

En lo que se refiere al archipiélago canario, AEMET prevé cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto.

En cuanto a los termómetros, las máximas subirán de forma ligera o moderada en la mayor parte del país, con descensos ligeros en el Estrecho, norte de Galicia y Cantábrico. Así, se podrán superar los 35ºC en la mayor parte de interiores de la Península.

La excepción estaría en el norte de Galicia y área cantábrica, así como en amplias zonas de Baleares y localmente en Canarias. De hecho, se espera rebasar los 40ºC en el Guadalquivir, que también se podrán alcanzar en otras depresiones del suroeste y del nordeste.

Asimismo, AEMET indica que ese día soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho y litorales de Galicia. Predominarán las componentes sur y oeste, salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular donde lo harán las sur y este, y en Galicia y Cantábrico con viento de norte. En Canarias, soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Por lo demás, el organismo estatal incide en que se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) en la Península y Baleares presente niveles elevados y que se sitúe en Muy Alto o Extremo en la mayor parte del territorio con excepción de zonas de Galicia, Cantábrico, Murcia y Andalucía en nivel Moderado. En Canarias, en general presentará un nivel Moderado.

"El peligro de incendios será muy alto o extremo en la mayor parte de España, por lo que en este sentido habrá que extremar mucho las precauciones para no provocar fuegos", ha pedido el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo.