Valencia, Asturias y Palencia protagonizarán el II Festival de Música y Tradiciones de los Centros Regionales

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, participa en un acto en la Casa de Extremadura en Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTILLANA DEL MAR 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha anunciado este domingo que Valencia, Asturias y Palencia serán las protagonistas del II Festival de Música y Tradiciones de los Centros Regionales en Cantabria, que se celebrará el próximo 7 de noviembre.

Urrutia ha realizado este anuncio en Santillana del Mar durante los actos organizados por la Casa de Extremadura en Cantabria en honor a su patrona, la Virgen de Guadalupe, donde ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por los centros regionales y por favorecer que continúen compartiendo en Cantabria la cultura y las tradiciones de sus lugares de origen, ha subrayado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

La titular de Presidencia ha puesto en valor los lazos que unen a Cantabria y Extremadura y la aportación de los aproximadamente 2.400 extremeños que viven en la región, a quienes ha agradecido que, "plenamente integrados", contribuyan con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de Cantabria.

"Extremadura y Cantabria, tan alejadas físicamente, pero, a la vez, tan cercanas", ha afirmado Urrutia, que ha señalado que ambas comunidades comparten "historia, patrimonio, cultura, talento, naturaleza y oportunidades porque ambas tierras somos de gente valiente y emprendedora".

La consejera ha agradecido la labor de los integrantes de la Casa de Extremadura por su capacidad para "mantener viva la llama de Extremadura en Cantabria", compartiendo su cultura, sus tradiciones, y "enriqueciendo Cantabria con su historia y gastronomía".

Asimismo, Urrutia ha lamentado las dificultades "similares" que comparten ambos territorios, en alusión a las carencias en materia de infraestructuras viarias y de comunicación, especialmente en el ámbito ferroviario, una situación que, según ha apuntado, impide disfrutar de un medio de transporte sostenible que conecte a ambos territorios con el resto de las ciudades españolas".

Además, ha hecho referencia a los incendios forestales que afectan a ambas regiones y al progresivo envejecimiento de la población, que favorece el abandono de los pueblos y obliga a los Ejecutivos a adoptar medidas para combatir el despoblamiento.

Urrutia ha participado en la misa celebrada en la Colegiata de Santa Juliana y posteriormente en la comida de hermandad en el Parador Nacional Gil Blas, durante la que se ha producido el nombramiento como socio de honor de Enrique Pérez García, presidente de la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi (FAEDE).

APOYO A LOS CENTROS REGIONALES.

Por otra parte, la consejera ha informado de que el Gobierno ha incrementado un 41% la cuantía destinada a los centros regionales para el desarrollo de actividades y el mantenimiento de sus sedes, además de simplificar la tramitación de estas ayudas mediante su concesión directa y con la misma cantidad para cada uno de los 17 centros.

Así, Urrutia ha avanzado que el Ejecutivo quiere extender a los centros regionales medidas dirigidas a afrontar "uno de sus principales retos, el relevo generacional", aprovechando la experiencia del plan previsto para las Casas de Cantabria en el exterior.

Entre ellas, ha citado medidas para fomentar la participación juvenil, favorecer el apoyo entre los socios veteranos y los de más reciente incorporación, captar nuevos socios jóvenes y desarrollar estrategias de contenidos digitales que proyecten una imagen moderna y dinámica de estas entidades.