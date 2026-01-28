Varias calles del centro de Santander se cortan al tráfico este jueves por la tractorada de los ganaderos

Archivo - Tractorada en el centro de Santander.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias calles del centro de Santander se cortarán este jueves, 29 de enero, parcialmente al tráfico por la manifestación y la tractorada convocada, de 12.00 a 15.00 horas, por los ganaderos contra el tratado con Mercosur, por la bajada de la calificación de la dermatosis nodular contagiosa, el control efectivo del lobo "ya" y contra los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

La Oficina de Coordinación de la Policía Local de Santander ha informado que, con motivo de esta protesta, se llevarán a cabo varios cortes de tráfico temporales al mediodía y a primera hora de la tarde.

El itinerario que seguirá la manifestación va de entrada a la ciudad a través de Eduardo García del Río, a la Glorieta Valdecilla Sur, Jerónimo Sainz de La Maza, Glorieta Cuatro Caminos, Alta, Ruamayor, Jesús de Monasterio, Calvo Sotelo y Alfonso XIII.

Una vez finalizada la concentración en Alfonso XIII, los vehículos manifestantes realizarán un cambio de sentido en el Paseo de Pereda, continuando por Calvo Sotelo, Jesús de Monasterio, San Fernando, Glorieta Cuatro Caminos (túnel), Avenida Valdecilla, Cajo, Campogiro, Camarreal y Barrio Ojaiz.

En concreto, las calles que se cortarán al tráfico son, de 12.00 a 13.00 horas, Jerónimo Sainz de la Maza, Montevideo, Padre Rábago, calle Alta, todas las transversales de Isaac Peral con salida a la calle Alta, Cuesta de las Ánimas, Fernández de Isla, Obispo Sánchez Castro, Ruamayor, Ruamenor, Cuesta del Hospital y Garmendia.

Mientras que de 13.00 a 15.00 horas estarán cortadas Jesús de Monasterio hasta Pasaje de Peña, Isabel II, Calvo Sotelo y Lealtad; y de 14.45 a 15.30 horas Cervantes, San Fernando, Perines, Valderrama, Valdecilla (sentido Cajo), Rosa, Torres Quevedo, Segundo López Vélez y Cajo.

El Ayuntamiento ha precisado que los horarios de los cortes son provisionales ya que dependerán del transcurrir de la caravana.