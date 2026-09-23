Varias calles del centro de Santander y frente marítimo sufrirán cortes temporales de tráfico este fin de semana

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SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre se producirán diversas afecciones al tráfico con motivo de la celebración de varios eventos en la ciudad, que obligarán a establecer cortes temporales.

Las principales incidencias se concentrarán en el centro de Santander y, especialmente el domingo, en el frente marítimo, por lo que el Consistorio recomienda planificar los desplazamientos con antelación.

El viernes 25, las afecciones se producirán principalmente durante la tarde, con cortes entre las 17.00 y las 21.00 horas en vías como Jesús de Monasterio, Calvo Sotelo y Paseo Pereda, debido a una manifestación que recorrerá el eje comprendido entre Cuatro Caminos y el Paseo Pereda.

La jornada con una mayor sucesión de afecciones en el centro será el sábado 26, cuando están previstos varios eventos entre el mediodía y la noche. Los cortes afectarán, en distintos momentos, a algunos de los principales accesos y vías del centro, entre ellos la calle Alta, San Fernando y el túnel de la calle Burgos, Jesús de Monasterio, Calvo Sotelo y Paseo Pereda, además de otros puntos del entorno.

Durante la tarde volverán a registrarse restricciones en el eje Cuatro Caminos-San Fernando-Numancia-Burgos-Jesús de Monasterio, así como en el entorno de Calvo Sotelo y Paseo Pereda, con afecciones que en algunos puntos se prolongarán hasta las 21.00 horas.

El domingo 27 se producirán nuevas afecciones con motivo de la carrera 'Ponle Freno'. Así, desde las 07.00 horas comenzarán las primeras restricciones y, durante el desarrollo de la prueba, se verán afectadas vías del centro y del frente marítimo como Calvo Sotelo, Paseo Pereda, Puertochico, Castelar, Gamazo y Severiano Ballesteros, además de calles de acceso a este recorrido. El grueso de estos cortes está previsto entre las 09.45 y las 11.30 horas.

Además, el domingo habrá nuevas afecciones entre las 10.00 y las 15.00 horas por una manifestación que discurrirá desde la Plaza del Ayuntamiento hacia Jesús de Monasterio, calle Burgos, Numancia, Alameda de Oviedo y Cuatro Caminos. A ello se sumarán restricciones puntuales entre las 12.45 y las 14.00 horas en el entorno de Nicolás Salmerón, calle Madrid, calle Castilla y Plaza del Progreso con motivo de una procesión.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de vecinos y conductores ante unas restricciones que tendrán carácter temporal y se levantarán progresivamente conforme finalicen las distintas actividades previstas.