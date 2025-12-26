Varios puntos de Cantabria, a bajo cero, con Cabaña Verónica a -11,5ºC y Reinosa a -9ºC

Persona abrigada - María José López - Europa Press

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria han anotado esta noche o a primera hora de la mañana de las temperaturas más bajas del país en lo que va de viernes, con Cabaña Verónica a -11,5ºC; Reinosa a -9ºC, o Alto Campoo y Coriscao, a -7,7ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los -11,5ºC registrados esta medianoche en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, es por ahora, la segunda temperatura más baja de España este viernes, solo por detrás de los -12,2ºC a los que se ha llegado en Sierra Nevada (Granada).

Reinosa, con -9ºC a las 8.00 horas, y Alto Campoo y Coriscao, a -7,7ºC esta madrugada, se han situado en el sexto, séptimo y octavo puesto del ránking nacional de mínimas.

También han registrado temperaturas bajo cero Fuente Dé (Camaleño), con -6,6ºC; Cubillo del Ebro (-5,3ºC) y Polientes (-3,5ºC), en Valderredible; Tama (Cillorigo de Liébana) y Bárcena Mayor (Los Tojos), ambas con -3,1ºC; Tresviso (-2,2º); San Felices de Buelna (-1,4ºC); Villacarriedo (-1,3ºC), y San Roque de Riomiera (-1,2 ºC).