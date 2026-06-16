Los vecinos de Alcalde Arche elegirán el jueves el nuevo nombre de esta calle de Muriedas

Archivo - Camargo propone cambiar el nombre franquista de la calle Alcalde Arche por 'Standard Eléctrica' - ALBERTO G. IBANEZ-AYTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la calle Alcalde Arche elegirán este jueves, 18 de junio, en una reunión convocada por el Ayuntamiento de Camargo, el nuevo nombre de esta céntrica vía de Muriedas, cuyo cambio viene determinado por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Según ha explicado el Ayuntamiento camargués en nota de prensa, la reunión se celebrará a las 20.00 horas en el salón de actos del CEIP Pedro Velarde y está dirigida a los residentes de la calle afectada.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que durante el período de audiencia pública se han recibido diversas propuestas de denominación para esta vía, por lo que, a su juicio, lo más oportuno es abrir un espacio de participación con los vecinos.

El objetivo de este encuentro es que los residentes puedan pronunciarse sobre las distintas propuestas existentes de cara a definir la denominación que se incorporará a la tramitación municipal.