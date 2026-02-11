Vecinos del Ensanche piden recuperar el paso del autobús 5c2 bajo el arco del Santander - IU

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Santander que solicita que el autobús 5c2 recupere su recorrido original por las calles Martillo y Santa Lucía una vez finalice las obra de Faro Santander, el proyecto cultural de la Fundación Banco Santander, después de que la alcaldesa, Gema Igual, confirmara este martes que no pasarán vehículos por debajo del arco, salvo emergencias.

La agrupación ha indicado, a través del documento registrado, que en abril de 2021, se procedió al cierre al tráfico del paso bajo el arco del Banco Santander, con motivo de las obras de Faro Santander, que modificó el recorrido de la línea de autobús urbano 5C2, "quedando suprimido su tránsito habitual por las calles Marcelino Sanz de Sautuola y Santa Lucía, así como las paradas existentes en dichas vías".

Así, han señalado que dicha modificación fue presentada en su momento como una medida "de carácter provisional, vinculada exclusivamente a la duración de las obras, informándose a la ciudadanía de que la situación de tráfico y transporte público se restablecería una vez finalizadas las actuaciones".

El anuncio esta semana de que no se reabrirá el tráfico rodado "genera incertidumbre" sobre la recuperación del trazado original y los vecinos han denunciado que la no restitución de la línea 5C2 "supondría un perjuicio para los vecinos y usuarios habituales de la zona, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida, al verse limitado su acceso mediante transporte público".

Por ello, han solicitado que se informe "de manera oficial y expresa" sobre si, una vez finalizadas las obras del edificio Faro Santander y su entorno, está previsto que la línea 5C2 recupere su recorrido original por las calles Marcelino Sanz de Sautuola -antigua Martillo- y Santa Lucía.

"En caso de no estar prevista dicha restitución, que se detallen las alternativas de movilidad y transporte público contempladas para dar servicio a los vecinos y usuarios afectados; que se comunique, en su caso, la planificación estimada para la normalización definitiva del servicio de transporte urbano en la zona", ha concluido el escrito.