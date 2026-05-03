Un vehículo vuelca y provoca derrames en Marzcuerras

Un vehículo vuelca y provoca derrames en Marzcuerras
Un vehículo vuelca y provoca derrames en Marzcuerras - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 9:12
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MAZCUERRAS 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado un vehículo que ha volcado y ha provocado derrames este sábado en la carretera autonómica CA-812 a la altura del municipio de Mazcuerras.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a los efectivos hasta el lugar, donde han señalizado la zona, han controlado los derramos y han ayudado a la limpieza de la vía.

También han participado en la actuación la Guardia Civil de Cantabria y el servicio de Mantenimiento de Carreteras, ha informado el 112 a través de su perfil en la red social X.

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