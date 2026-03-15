Una veintena de personas participa en un nuevo proyecto de empleabilidad de Santander

Una veintena de personas participan en un nuevo proyecto de empleabilidad de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un nuevo proyecto de formación y empleo denominado 'Programa Experiencial Santander I', dirigido a una veintena de desempleados de larga duración, con especial prioridad para las personas mayores de 52 años.

El objetivo del programa, que está subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) con fondos estatales, es fomentar la cualificación de los participantes en ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado, compatibilizando el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo, de manera que mejore su empleabilidad.

En concreto, está dividido en dos especialidades: 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción', y 'Operaciones auxiliares de montaje y reparación de sistemas microinformáticos'.

Así lo han señalado en nota de prensa la concejala del área, Chabela Gómez-Barreda, y la directora del EMCAN, Lucía Serrano, quienes se han reunido con los desempleados. Han destacado la importancia de la iniciativa para proporcionar competencias prácticas que faciliten la inserción laboral de un colectivo especialmente vulnerable como es el de los desempleados de larga duración.

Los participantes están contratados por el Ayuntamiento bajo la modalidad de formación en alternancia durante un periodo de un año.

Durante los tres primeros meses del programa, los trabajadores reciben formación teórico-práctica de los correspondientes certificados profesionales (ambos de nivel 1), así como diversa formación complementaria en materias como informática, prevención de riesgos, sensibilización ambiental, igualdad y orientación laboral.

A partir del cuarto mes, comenzarán a realizar obras y servicios en diferentes instalaciones municipales.

Así, los participantes en la especialidad de construcción trabajarán en los antiguos talleres municipales en Cajo, en la Plaza de Toros, así como en colegios públicos e instalaciones con mantenimiento municipal.

Los componentes de la especialidad de microinformática lo harán en el propio Centro de Formación Municipal, en centros cívicos y colegios públicos.